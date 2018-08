Családi legendának indult, de igaz lett: Szarka Attila árpádhalmi polgármestert rokoni szálak fűzik Arany Jánoshoz

Szarka Attila büszke arra, hogy a neves költő rokonságába tartozik.

Még panorámával is nehéz volt lefotózni, olyan hosszú a költő családfája, amit Balogh László nagyszalontai tanár készített. Fotó: Szarka Attila

– Családunkban szájról szájra járt a történet, hogy felmenőink rokonságban álltak Arany Jánossal, a költővel – mondta a Fábiánsebestyénen élő Szarka Attila . – Ezt én dédnagymamámtól hallottam először, aki szerencsére hosszú életű volt, és sokat vigyázott rám gyermekkoromban. Dédnagymamám anyukája, az én üknagymamám Arany Katalin volt, Arany János édesapja testvérének, Arany Mihálynak a dédunokája. Innen ered a költővel való rokonságunk. A családban ezt kész tényként kezelték, bár bizonyíték akkor még nem volt rá.Szarka Attila elmondta, egyébként is szerette volna elkészíteni a családfájukat. Ehhez lökést adtak a dédnagymamájától hallott történetek, amiket Katalinnak az édesanyja mesélt. Arany Katalin találkozott is Arany Jánossal.– Először a még élő, idősebb rokonainkat kérdeztem meg, mi az, amire emlékeznek. Szerencsére előkerült 1-2 olyan név, ami fogódzót adott. Ha a férj és a feleség neve is megvan, úgy már könnyebb elindulni, kibogozni a rokoni kapcsolatokat. Még van előttem feladat. Legkésőbb ősszel el szeretnék menni Hódmezővásárhelyre, a református egyház levéltárába, hogy a nevek mellé az évszámokat is pontosítsam. Hogy hogy került a családunk Nagyszalontáról ide, ezt még nem tudjuk. Nagy valószínűséggel házasodás útján. Remélem, a református levéltár adataiból erre is fény derül.Szarka Attila kiskorától érdeklődve olvasta a költő verseit, de így van ezzel a család többi tagja is.– Legkisebb gyermekemen látom igazán, hogy ő erre mennyire büszke. Ráadásul Fábiánsebestyénen az Arany Jánosról elnevezett általános iskolába jár.Nagyszalontán, ahol Arany János 1817-ben született, néhány hete mutatták be a költő családfáját. Egy helyi pedagógus, Balogh László készítette el. A több hónapos munka eredményét egy 80 méter hosszú tekercsre nyomtatták, amelyen több mint 6000 név szerepel. Balogh László a levéltárak hivatalos adatait vette alapul. Vannak ágak, amelyek 2-3 generáció után megszűntek, de olyanok is, amelyek napjainkig vezetnek. Ide kerülhet fel a Szarka család neve is.