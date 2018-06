Csányi Sándoré lesz a Hungerit - 16 milliárd forint körül lehet a vételár

Archív fotók: Karnok Csaba

– Megerősítem a sajtóértesüléseket az adásvételről, ugyanakkor arról állapodtunk meg a vevővel, hogy amíg a GVH áldását nem adja a tranzakcióra, nem nyilatkozunk

– Gazdát cserél a szentesi Hungerit, az egyik legnagyobb magyarországi baromfitermelő és -feldolgozó cég – tudta meg a Napi.hu. A vásárló cég a Picket és a Bonafarm-csoportot is érdekeltségi körében tudó Csányi Sándor tulajdonában van. – A Hungerit Holding Kft. szerződést kötött a Hungerit Zrt. részvényei 100 százalékának megvásárlására. Az ügylet sikeres zárása a Gazdasági Versenyhivatal engedélyéhez kötött, a GVH döntéséig az ügylettel kapcsolatban nem adunk további tájékoztatást – írta kérdésünkre adott válaszában a Hungerit Holding Kft. A vevőről a Nemzeti Cégtárból kiderül, hogy 2017-ben alapították, budapesti székhelyű, és fő tevékenysége a vagyonkezelés.Két hónappal ezelőtt még arról találgatott a sajtó, hogy a Bonafarm veszi meg a Hungeritet úgy, hogy csak kisebbségi részesedést vásárol. Akkor a Világgazdaságnak Magyar József csupán a tárgyalás tényét ismerte el, és cáfolta, hogy közel járnának a megállapodáshoz. A Hungerit igazgatóságának elnökét pénteken a Balatonon értük utol.– mondta telefonon Magyar József, hozzátéve, ha zöld utat kap az eladás, részletesen is válaszol a Délmagyarország kérdéseire.Tavaly év elején jelentették be, hogy a kormány 1,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad a Hungeritnek az export bővítését célzó, 5,1 milliárd forint értékű új beruházásaira (2017. január 14.: Munkahelyeket hoz létre a Hungerit). A pozitív döntést egy budapesti sajtótájékoztatón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.Magyar József akkor a Délmagyarországnak úgy nyilatkozott, hogy 2016-os árbevételük 47 milliárd forint volt. Ennek 55 százaléka származott az exportból – részben az új beruházással ezt az arányt 60-65 százalékra szeretnék növelni.A fejlesztések a 2018. év végéig 120 munkahelyet teremtenek, a támogatás feltétele pedig az, hogy a megnövelt foglalkoztatotti létszámot hét éven keresztül fenn kell tartani. Vagyis ez egy „átmenő tétel" az eladó és a vevő között.