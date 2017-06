Csípi a nagymágocsiak szemét a tiszteletdíj

„Elkerekedett a szemem"

Így indult a szennyvizes projekt Nagymágocson. Két éve lezárult a beruházás, de a társulat csak most mondta ki, hogy el kell indítani a végelszámolást. Fotó: Králik Emese

– Nem láttam, hogy bárhol is hirdették volna, hogy közgyűlést tart a víziközmű-társulat. Vagy ha mégis, akkor az nagyon diszkrét volt – mondta Makai István, a képviselő-testület pénzügyi bizottságának külső tagja. Azt mondta, ő volt az egyetlen lakos, aki elment a közgyűlésre.– Gyorsan lezajlott a közgyűlés, sok minden nem derült ki – mesélte. – Nem is értem, hogy miért működik még mindig a társulat, hiszen legalább két éve lezárult a szennyvízberuházás. Most kimondták, hogy el kell indítani a végelszámolást.Végül elértünk az egyebek napirendhez. Ekkor jött a meglepetés. Elkerekedett a szemem. Tiszteletdíjat szavazott meg magának az elnökség. A társulat 10 éve működik. Mindig hangsúlyozták, hogy társadalmi munkában végzik a feladatot. Akkor most hogy is van ez? Az összeg nem kicsi. Vannak, akik nettó 320 ezret, mások 220 ezret, illetve 100 ezer forintot kapnak. Attól függően, hogy ki hány évig volt a vezetőségben. Erre még rájöttek a járulékok is, úgyhogy a 10 vagy 11 ember tiszteletdíja több millió forint.

Levelet írt a polgármester

Megveregetik a saját vállukat

Köszöni a kérdést, de nem válaszol

Makai István hangsúlyozta, nem gondolja, hogy ez a javadalmazás törvénytelen volna, de csípi az ember szemét. Elvégre a lakosság által befizetett pénz maradványából osztottak jutalmat.– A közgyűlés elején ott voltam, de előre bejelentettem, hogy hivatalos elfoglaltságom miatt nem tudok végig maradni. Az egyebek napirendi pont előtt távoztam – hallottuk Szebellédi Endre polgármestertől.– A közgyűlésen azért rákérdeztem, hogy mennyi pénz maradt a lakossági befizetésekből a társulatnál, de nem tudták megmondani. Azért kérdeztem, mert nincs rálátásunk a víziközmű-társulat tevékenységére, az önkormányzattól függetlenül működnek. Mi azt szerettük volna, ha a végelszámolást követően a lakosság visszakapja a megmaradt pénzt. Nagymágocson jól jött volna az embereknek az a nagyjából tízezer forint fejenként. Másnap értesültem a tiszteletdíjról, Makai Istvántól. Azóta jó néhány dühös lakos jött be az önkormányzathoz, hogy rákérdezzen erre. Írtam levelet a víziközmű-társulat elnökének. Még nem érkezett válasz. Mindenképpen utánajárunk a történteknek.– Valószínűleg úgy gondolta az elnökség, ha már maradt pénz a lakossági befizetésekből, megveregetik a saját vállukat – ezt Lengyel Sándor helyi lakos mondta, akit nagyon felháborított a közgyűlésen megszavazott tiszteletdíj kérdése. – Szinte semmit nem tudtunk az elmúlt 10 évben a társulat munkájáról, csak fizettünk. Jó lett volna, ha évente küldenek mindenkinek egy rövid pénzügyi beszámolót, hogy állunk, milyen bevételek, kiadások voltak. Amikor 10 éve megalakult a társulat, akkor mindenki véleménye számított. Így kellett volna, hogy legyen most, a tiszteletdíj megszavazása előtt is.Szerettük volna megszólaltatni Magyar Sándornét, a víziközmű-társulat elnökét is, de amikor telefonon felhívtuk, és elmondtuk, miről érdeklődnénk, a következőket mondta: „Köszönöm szépen! További szép napot! Viszonthallásra!" – és letette a telefont, amit később sem vett fel. Többek között azt szerettük volna megtudni, milyen összegű pénzmaradvány volt a társulat számláján, miért nem kapott önálló napirendet ez a téma, hányan és milyen összegben kapnak tiszteletdíjat.