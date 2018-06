Díjazták a szorgalmas szentesi diákokat - megemlékeztek az ünnepségen a trianoni békediktátumról is

Többtucatnyi általános és középiskolás szentesi diák kapott díjat hétfőn egy szentesi városi ünnepségen. Azokat a gyerekeket és felkészítőiket hívták meg, akik megyei vagy országos tanulmányi és diákolimpiai versenyeken sikeresen szerepeltek. Sokéves ez a hagyomány, emelte ki Szirbik Imre polgármester.– A város hírnevét is öregbítik ezek a gondolkodni és új dolgokat kipróbálni merő fiatalok, akik majd egyszer átveszik tőlünk a stafétát. Ne higgyetek azoknak, akik szerint okosnak lenni ciki – szólt a megjelentekhez.Nemhogy nem ciki, inkább jóleső érzés a tudást megszerezni, vélte az ünnepség előtti percekben a Koszta-iskolából Takács Aletta. Ötödik osztályos, matematikaversenyért kapott elismerést.– Mindig szerettem a matekot, játékosan tanítottak minket első osztály óta. Egy verseny azért jó, mert kipróbálhatom magamat – hallottuk tőle.A tanára, Lucza László szerint a pedagógust is jó érzéssel tölti el a tanítványa sikere. – Kölcsönös a sikerélmény. Számunkra is érdekes megtapasztalni, meddig juthat el a diákunk. Ők pedig hozzászoknak a versenyhelyzetekhez, és talán a pályaválasztásunknál is dominálnak ezek az élmények – árulta el.Az eseményen megemlékeztek a trianoni békediktátumról is. A Kiss Bálint iskola Zengő kórusa a testvérvárosokból érkezett gyerekekkel énekelte el az Örökségünk című zeneszámot.Sportolókat, tanulmányi versenyek díjazottait várták az ünnepségre, ahol Trianonról is megemlékeztek. Fotó: Králik Emese