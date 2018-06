Dömpinget hozott a meleg a paprikapiacon - Szegváron tízkamionnyi áru áll jelenleg a hűtőkamrákban

– Aki április elején ültette ki a hidegfóliába a palántát, annak egyszer sem fázott meg a paprikaállománya. Úgy szoktam mondani, hogy még a legrosszabb kertész sem tudta elrontani a paprikát – mondta Ledó Ferenc, a Dél- alföldi Kertészek Szövetkezete és a Fruitveb elnöke. Hozzátette: egyik napról a másikra nyár lett a télből, kimaradt a tavasz.Április 5,7 Celsius-fokkal volt melegebb, mint az 1970 és 2000 közötti időszak átlaga, emellett nagyon kevés éjszaka volt, amikor 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Aki kicsit is odafigyelt, annak minőségre és mennyiségre is jó lett a paprikája.Ledó Ferenc szerint azzal viszont senki sem számolt, hogy nagyjából három héttel korábban indultak az első nagyszedések. Erre a piac nem volt felkészülve, torlódás keletkezett. Az előző évek hasonló időszakához képest 40 százalékkal lett több a termés, ami egyértelműen az időjárásnak köszönhető.– Nálunk, a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezeténél két hete volt minden idők rekordja. Egy hét alatt 570 tonna tv-paprika jött be hozzánk, hegyes erős paprikából egymillió darab, paradicsomból 330 tonna. Naponta 15-20 kamionnyi árut indítottunk útnak – magyarázta. Kellett három hét, mire „helyreállt a rend". Most már kialakult a behozott mennyiség és az eladás egyensúlya. Ebben az időszakban még az exportpiacok sem számítanak a magyar paprikára, viszont a héten már nagyobb mennyiségű paprika került a külföldi piacokra. Várhatóan a jövő héten indul be az exportpiac, és ott is helyreáll az egyensúly.A szegvári Ternai Kft. is exportra viszi a paprikát. Egyelőre azonban még a hűtőház kamráiban állnak a ládák. – Fő exportpartnereink német és cseh cégek. Idén azonban külföldi partnereink nem vettek meg tőlünk még egyetlen paprikát sem. A németek most még a marokkói paprikát veszik, meg a görögöt. Ezek ebben az időszakban jóval olcsóbbak, mint a miénk, de a minőségben különbség van. A hamar jött meleg miatt „összeért" a magyar és a marokkói paprika – mondta Ternai János, a cég vezetője.Jelenleg 7-800 láda paprika vár eladásra Szegváron. Tizenkét kamionnyi árut ajánlottak külföldi partnereiknek, de csak kettőt kértek. – Reméljük, a megmaradó tízet máshol el tudjuk adni. Az is elképzelhető, hogy az áru egy része a konzervgyárba kerül, sajnos jóval alacsonyabb áron – mondta a vezető. A Ternai Kft. mintegy 3-400 termelő partnerrel áll kapcsolatban. Ternai János szerint lesznek, akik a most kialakult értékesítési helyzet miatt valószínűleg felhagynak a termeléssel.