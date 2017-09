Eddig mindent megúszott Koncz Judit élettársa: még mindig nyomoznak a 11 évvel ezelőtti eltűnés ügyében

Mi lesz a kislánnyal?



Úgy tudjuk, D. Lajos a kislányával érkezett Magyarországra. A férfi mostani élettársa van, akivel közös gyermekük is van, információink szerint visszavitte a 13 éves lányt Angliába.

A Black Sörözőnél fogták el a rendőrök D. Lajost. Fotó: Kovács Erika

– Halleluja! Egy bűnözővel kevesebb van szabadlábon – kommentálta egy asszony Szentesen, a Vásárhelyi úton, amikor D. Lajos Black Sörözőjét fotóztuk. Az Angliából hazalátogató férfit ott tartóztatták le augusztus 29-én. Azzal gyanúsítják, hogy 2006-ban ő dobott kézigránátot a szentesi jegyző lakásába. A szúnyoghálónak köszönhető, hogy a gránát visszapattant, és nem a szobában robbant, hanem az erkélyen. D. Koncz Judit élettársa volt. A fiatal nő a gránátos bűncselekmény előtt egy hónappal tűnt el.Koncz Judit ügyében a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályának életvédelmi osztálya 2013 óta nyomoz. – A fiatalasszony új életet kezdett egy másik férfival és kétéves kislányával, amíg D. Lajos betörések, lopások miatt másfél éves börtönbüntetését töltötte Németországban – mondta Petőfi Attila vezérőrnagy, főosztályvezető. – A férj 2006 májusában szabadult. Nem nézte jó szemmel az új felállást. Életveszélyesen megfenyegette a lányt, azt is mondta, hogy megöli – sorolta Petőfi Attila.Koncz Judit 2006. július 22-ére virradóra tűnt el. D. Lajos jelentette be, aki 22-én a kislányáért ment láthatásra. A kétéves gyermek a tévé előtt ült egyedül. Éjjel valaki megmérgezte a család kuvaszát. A nő holmijai közül a hálóinge, a papucsa, az útlevele és a kerékpárja tűnt el. A rendőrség akkoriban ismeretlen tettes ellen állatkínzásért, Koncz Judit ellen kiskorú veszélyeztetése miatt nyomozott.– 2013-ban leporoltuk az aktákat. Sok olyan adat került elő, ami szerint érintett lehet a volt férj, aki bosszúálló ember hírében áll – ismertette Petőfi Attila, aki példákat is említett. D. Lajos összefüggésbe hozható egy konkurens kocsma tűzesetével. Az ügy elévült. A szóbeszéd szerint előfordult, hogy egy haragosa zongorájába lecsót öntött. Másnak a szőlőtőkéi gyökerét vágta el.

– D. egyik szomszédja kocsiját valaki lesavazta, a másiknak az autóját és a motorját felgyújtották. Egyikük lakatlan házában valaki eltömítette a lefolyókat, és megengedte a vizet. Hosszú ideig tartott, amíg kiszáradt a fal. Ezek azután történtek, hogy a szomszédoknak elegük lett a söröző hangos zenéjéből. D. Lajos mindig mindent megúszott. A kézigránátos robbantás egy hónappal Koncz Judit eltűnése után történt. Az elkövető egy jugoszláv kézigránátot dobott be az ablakon, de kihagyta a számításból a szúnyoghálót. Így nem történt tragédia. Az elkövető akkor nem lett meg.Petőfi Attila elmondta, D. Lajos már többször volt büntetve lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés miatt. Ilyen gránáttal is üzletelt.– A férfi és a jegyző között több „kapcsolódási pontot" is találtunk. A hivatalvezető a Black Söröző miatt többször is eljárt a férfival szemben. Koncz Judit eltűnése után a férfi kapta meg a kislány felügyeleti jogát, de ez ellen a nagyszülők fellebbeztek. A gyámhivatal gyermekelhelyezési pert indított, ami nem tetszett D-nek. 2006 augusztusában jegyzői felszólítást kapott, hogy csendesebben működtesse a sörözőt. A férfi berontott a polgármesteri hivatalba, és azt kiabálta, hogy ez volt a jegyző utolsó dobása. Aznap este repült a kézigránát. A nyomozási bíró előtt egy tanú elismerte, hogy D. Lajos bevallotta, ő az elkövető.A férfi most előzetesben van. A gránátrobbantással gyanúsítják. Koncz Judit ügyében tovább nyomoz a rendőrség. Azt remélik, jelentkeznek olyan tanúk, akik előbbre viszik a fiatal anya ügyének megoldását. Aki bármit tud, hívja a Telefontanút a 06-80/555-111-es számon, illetve a 107-es vagy 112-es segélyhívót.