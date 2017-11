Édesanyja szerint igazi szumóbirkózó a kisfia: Robi több mint 5 kilóval jött a világra Szentesen

Robi nyugodt kisfiú, csak akkor nyűgös, ha éhes - mondja az édesanyja, Tímea. Fotó: Králik Emese

– Ha éhes, nagyon méltatlankodik, de egyébként nyugodt, aranyos baba – hallottuk a szentesi kórházban fekvő Nagy Tímeától. Az orosházi édesanya ott hozta világra a harmadik gyermekét. Gedó Róbert 5040 grammal született, igazi kis szumóbirkózó, nevetett az anyuka.– Két nővére várja otthon, ők is négy kilogramm fölötti súllyal jöttek a világra, most 5 és 15 évesek. Annak is nagyon örültek volna, ha hugi születik, de a kisöcsi híre talán még nagyobb izgalommal tölti ela családot – mondta Tímea.

– Főleg, hogy Robi a 18. hétig lánynak mutatta magát – mesélte Tímea. A lányok sem otthon születtek, mert az anyukának mindhárom várandóssága alatt terhességi cukorbetegsége jelentkezett, és ezzel nem egyszerű megfelelő kórházat találni, hallottuk az édesanyától. – Továbbá itt praktizál a saját kezelőorvosom. Ez az állapot a szülés után szerencsére elmúlik. Már csak arra várok, hogy rendben legyenek az eredményeim, és szerdán megyünk haza – mondta.