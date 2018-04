Égő házból mentettek kutyát a szentesi rendőrök - fotók

Az éppen arra járőröző rendőrök vették észre, hogy a családi ház ég és füstöl. A két járőr, Tódor Zoltán rendőr és társa azonnal értesítették a tűzoltókat, utána mindketten átmásztak a kerítésen és áramtalanították az épületet, majd átvizsgálták azt. Személyeket ugyan nem találtak az ingatlanban, csak egy riadt kutyát, akit azonnal kimenekítettek. Hamarosan a szentesi és a csongrádi tűzoltók is a helyszínen voltak, akkora már a melléképület teljes terjedelmében égett. A lángok átterjedtek a főépületre is, a tetőszerkezet mintegy 80 %-a égett meg. Az egységek eloltották a tüzet, majd megbontották a tetőt és hőkamerával vizsgálták át az épületet. Információnk szerint az ingatlanon felújítási munkálatokat végeztek, akkor éppen senki nem tartózkodott ott, így senki nem sérült meg. A tűz keletkezésének pontos okát még tovább vizsgálják.Kigyulladt és a csongrádi, valamint a szentesi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már teljes terjedelmében égett egy melléképület Szentesen, a Dr. Mátéffy Ferenc utcában. A rajok mostanra körülhatárolták a tüzet, amely már veszélyeztette a főépület tetőszerkezetét is. Az egységek jelenleg megbontják a tetőt és hőkamerával vizsgálják át az épületet. A tűzeset során személyi sérülés nem történt.