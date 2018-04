Egy vasútállomáson is akad néznivaló, avagy ismerjük meg Szentest - kicsit másképpen

– Pontosan ezért találtuk ki ezt a programsorozatot. A szentesiek nem is tudják, hogy mennyi érdekes hely van, amit érdemes megnézni – magyarázta Matkócsik Pál Ferenc. Ő vezeti a Szentesi Vendégszeretet Egyesületet, amely rendszeresen „körsétákat" szervez. Havonta más-más látnivalót fedezhetnek fel velük a város lakói.Volt, hogy pusztatúrára hívták az érdeklődőket, máskor egy középület addig rejtett arcát mutatták meg. Szombaton a szentesi vasútállomás telefonközpontjában és az egyik őrházban nézhettünk szét.– A régi telefonközpontunk 2005-ig üzemelt, akkor váltotta fel a digitális változata – mutatta Bugya László műszerész. Előbbi helyiség egy kisebb szoba, utóbbi már nem nevezhető helyiségnek, hiszen tulajdonképpen egy kis szekrény. A régit sem dobták ki, a vasúttörténeti emlékparkhoz tartozik, szívesen megmutatják annak, akit érdekel.A vasútállomások morzejelekkel hívták egymást, Szentest a ti-ti-tá-ti-ti kapcsolta – osztotta meg a szakember. Körbenéztünk, és derűsen állapítottuk meg: a vasutas telefonközpont is egy igazi, rendes férfimunkahely lehetett, erre a kor szokásainak megfelelő, mára már kifakult aktnaptárok emlékeztetnek.– Itt dolgozott Badár Sándor, aztán büntetésből áttették a nagyhegyi őrházba. Azt meg – legalábbis a saját elmondása szerint – éppen az ő tevékenységének köszönhetően szüntették meg – mesélték a szentesi születésű humoristáról az Attila utcai őrháznál.Ezt mi, laikusok inkább bakterházként ismerjük. Kiss Imre állomásfőnök elmagyarázta azt is: a váltók állítása összetett, sok lépésből álló feladat. Ezért például amikor két vonat – ahogy ő fogalmazott: „kihaladása" vagy „behaladása" – között pár perc van, el sem készülnének vele. – És ilyenkor szoktak minket szidni az autósok, hogy miért nem emeljük fel a sorompót, amikor a járműben ülve úgy tűnhet: lenne rá idő – mondta.A technológiára pedig egykor nem lehetett panasz, svájci gyártmány – hallottuk a berendezésekről. Csak aztán a svájciak továbbfejlődtek – tették hozzá.Az egyesület egy hónap múlva a Rákóczi utca végét járja be. A hajléktalansegítő központban és a rendbe hozott egykori szeméttelepen kalauzolják végig a látogatókat.