Egyszer majd széles lesz a nagyhegyi aszfaltsáv - Pályázatra vár a Gilicze utca Szentesen

Az nem is valódi út volt, sosem volt alapja - utalt a szentesi Gilicze utcára Sipos Antal képviselő. Ott élők panaszkodtak arra, hogy egyre több a kátyú, a járdalapok is elmozdultak, szeretnék, ha ők, a Nagyhegy városrészben élők is rendes körülmények között közlekedhetnének. Kiderült: erre még várni kell.