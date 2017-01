Elájult, nem elaludt a szentesi buszsofőr

– Édesapám nagyon szereti a munkáját, rendkívül megviselte, hogy a decemberben történt baleset után milyen színben tüntették fel – mondta zaklatottan a fiatal nő, aki annak a sofőrnek a lánya, aki Szentes és Nagytőke között karácsonykor balesetet szenvedett. Azt kérte, ne írjuk le a nevét. Akkor beszámoltunk róla : a menetrend szerinti járat vezetője hirtelen a kormányra bukott, majd az árokba hajtott, az egyetlen utas, egy fiatalember úgy hallotta, mintha horkolna. A lánya azért kereste lapunkat, hogy a család nevében helyre tegyék az információkat: az édesapja rosszul lett.– A munkatársai, a főnökei, az utasok mindig elégedettek voltak vele. Augusztusban nyugdíjba ment, de nem sokáig bírta a volán nélkül, visszament dolgozni. Most 62 éves, soha nem volt más foglalkozása, csak a vezetés. Szinte mindig hosszú, távolsági járatokon volt. Több millió balesetmentes kilométer van mögötte. Azon a szerencsétlen decemberi napon egy olyan egészségügyi problémája jött elő, amelyről addig még csak sejtésünk sem volt – emlékezett vissza.Azt, hogy pontosan mi, nem szerette volna elárulni, mindössze annyit: az édesapja hetekig kórházban volt, komoly fejsérülést szenvedett, az ütközés következtében a lába is eltört, az első napokban nem tudott a külvilágról. Később nagyon megviselte, amit a balesettel kapcsolatban hallott. A lánya kijelentette: ők az első perctől életszerűtlennek tartották, hogy egy ember így, egy pillanat alatt zuhanjon mély álomba. A nyugdíjas férfira most hosszú lábadozás vár, busz volánja mögé nem ül többé. Információink szerint agyvérzést kapott, és valójában nem horkolt, hanem görcsösen próbált levegőt venni.