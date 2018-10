Életfák az új életeknek

Nagyra nőjön! Konrád szomorúfüze a nővére nyírfája mellé kerül a kertben. Fotó: Majzik Attila

Huszonhárom éve vert gyökeret a hagyomány Szentesen, hogy az elmúlt fél évben született babák családjai egy facsemetét kapnak a várostól. 1995 őszén osztottak először csemetéket, az első életfa-tulajdonosok azóta felnőttek, maguk is szülővé válhattak.A tavaszi faosztás után most az utóbbi hat hónap babáin volt a sor, hogy átvegyék életfájukat a Polgármesteri Hivatal udvarán. Idén ősszel hatvanhárom baba és ugyanannyi facsemete várt egymásra.Szentes polgármestere az életfaátadáson elmondta, a jövő azon múlik, lesz-e új generáció, amely továbbviszi a stafétát, és megvalósítja a szülők, nagyszülők meg nem valósított álmait. Szirbik Imre kiemelte, a fa jelkép, az ifjú polgár és a város hosszú távú szövetségének szimbóluma.Van olyan udvar, ahova már nem az első fa kerül. Bakos Noémiék az első fácskát tizenhat évvel ezelőtt ültették a kertjükbe, a másodikat pedig most vették át, a csütörtökön egyéves Konrád egy szomorúfüzet választott. Az igénylők ötfajta facsemete közül választhattak, amiket aztán kertekbe, házak elé vagy akár a közterületre is kiültethetnek.