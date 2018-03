Elindul a kétedényes gyűjtési rendszer: sárga kukákért sorakoznak Szentesen

– Számítottam rá, hogy ekkora sor lesz, rászántam az egy órát – közölte Szentesen, a Farkas Antal utca végén Kozák János. – Én már évek óta ettől függetlenül is szelektíven gyűjtöm a szemetet. Korábban a szelektív hulladékszigetre vittem, ami otthon keletkezett. Hallottam a sorban, van, aki türelmetlenkedik, amiért sok időt kell eltölteni az átvétellel. Én meg úgy vélem: ingyen kapjuk, csak egy papírt kell érte aláírni, tegyünk már meg ennyit – foglalta össze. Szintén a sárga kukáért állt sorba Kiss-Kása Imre, aki azt mondta: teljes mértékben egyetért azzal, hogy a keletkezett hulladékot válogatva gyűjtsék, örül a kétkukás rendszernek.A Kurca-parti városban eddig feliratos nejlonzsákban lehetett az ingatlanok elé kitenni a szelektíven válogatott szemetet. Ezentúl ezt a sárga kukába kell tenni, amelyet havonta egyszer ürítenek majd. Tény, hogy sokan ezt keveslik. De talán ezzel is arra ösztönzik majd az embereket, hogy ahhoz, hogy az edénybe minél több férjen – ellentétben a jelenlegi szokásokkal –, például a műanyag palackokat mindenki igyekezzen a lehető legkisebbre összepréselni. A régi kukákba ezentúl is a háztartási hulladékot kell tenni, annak a gyűjtési rendje nem változik.Érdemes figyelni a város honlapját, mert egy-egy körzet lakói csak bizonyos napokon vehetik át az új tartályt, a lakcímükhöz legközelebb eső helyszínen. Ma például a Nagyhegyszéli úti vasúti gyalogos sorompó mellett, holnap a Bajcsy-Zsilinszky és a Bercsényi utca kereszteződésében, pénteken a Mátéffy utcai óvodánál vehetik át a közelben élők, mindig 8 és 16 óra között. Személyes iratokat vinni kell.