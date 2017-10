Elkerülik Szentest a vendégek: turizmus még nincs, koncepció már igen

– Nem divat már az agresszív városmarketing, másképp igyekszünk felhívni a figyelmet Szentesre. Másrészt egy-egy országos sajtómegjelenés horribilis összeg lenne – tájékoztatta a csütörtöki testületi ülésen a képviselőket Torday Henrietta idegenforgalmi referens. A város kétéves turisztikai és marketingkoncepciója volt terítéken.



– Semmi esély egyedül több éjszakára marasztalni a vendégeket, Szentesnek együtt kell működni a környező településekkel, programcsomagokat kell kínálni – fogalmazott Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik). A képviselők elmondták: a Kurca-parti város szerintük továbbra is egynapos település, és elegendő rendes szálláshely sincs.



Móra József (MSZP) szerint a város honlapján azt is fel kellene tüntetni, milyen címeket, díjakat kapott Szentes. A polgármester, Szirbik Imre (MSZP) szerint ez egyáltalán nem érdekelné a potenciális látogatókat, senki nem úgy választ kirándulási célpontot, hogy ilyesmiket böngész az interneten.



– Elaprózódnak a rendezvények, vagy nem relevánsak. A borfesztivál kapcsán például nem értem, mi köze van Szentesnek a borhoz – mutatott rá Antal Balázs Tibor (Fidesz–KDNP). Azt is hozzátette: szerinte a polgármester időnként saját ötlete alapján nyúl bele az ügyekbe. Szirbik szerint ez akkor szokott előfordulni, amikor azt látja, hogy nem mennek a dolgok. – Pont azért választottak meg eddig hétszer, hogy így tegyek – tette hozzá.



A turisztikai marketing koncepcióját végül elfogadta a testület.