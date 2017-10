Elmaradt a tervezett demonstráció: a kerékpárút építését sürgették volna a szentesi Tisza-hídnál

– Úgy veszem észre, mindenki passzolgatja egymásnak a labdát, magát a problémát pedig nem akarja senki megoldani – így fogalmazott Szabó Zoltán Ferenc szentesi önkormányzati képviselő. Forgalomlassító demonstrációt szerettek volna tartani kedden, az eseményről a Facebookon értesítették a csongrádi és szentesi kerékpárosokat. A megmozdulást Laczkó Zsolt csongrádi városatyával közösen az ő érdekükben szerették volna véghez vinni. Az ügyet lapunk évek óta követi, többször írtunk róla : a Tisza-hídnál van egy balesetveszélyes szakasz, ott ki kellene építeni a kerékpárutat. A demonstráció előtt egy nappal azonban közölték a világhálón: le kell fújni.– Szóban azt az információt kaptuk közutas berkekből, hogy tőlük ehhez nem kell engedély, elég a rendőri biztosítás. A kérdéses helyszínen, a kpm-öbölnél korábban is volt már hasonló megmozdulás. Azzal, hogy végül mégsem kaptuk meg az útfenntartó beleegyezését, meglátásom szerint az időt húzza, a balesetveszélyes állapotot tartja fenn – magyarázta.A közút kezelője szerint viszont a legfőbb gond éppen az volt, hogy a szervezők csak szóban érdeklődtek, hivatalosan nem keresték őket. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője arról tájékoztatott: egy demonstrációt csak megfelelő előkészítés és engedélyeztetés mellett lehet megtartani biztonságosan, szerinte erről ők tájékoztatták is a kezdeményezőket. – A mai napig nem érkezett hozzánk hivatalos engedélykérés, illetve nem mutatták be a közlekedésbiztonsági szempontokat érintő terveket. Ha ez megtörténik, a társaságunk meg tudja vizsgálni kérvényüket, és ha minden rendben, igent mondunk rá – közölte.Szabó azt mondja, most már nem akarják az időt húzni egy hosszadalmas engedélyeztetési eljárással, inkább valamilyen másféle figyelemfelkeltő akciót találnak ki.