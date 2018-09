Élményműhely nyílt a szentesi múzeumban

A Kiss Bálint ötödik osztályosai próbálhatták ki először a látványtárat. A kis kezekben marokszobrok készülnek. Fotó: Majzik Attila

Megkezdte működését a múzeumpedagógiai csoport, interaktív élményműhely nyílt a Koszta József Múzeumban. Az intézmény a mostani tanévet a „művészettörténet éveként" ajánlja az iskolások és a pedagógusok figyelmébe. A programsorozat alcíme „Őskortól Leonardóig", a múzeumpedagógiai látványtár és műhely ezen időszakot felölelő foglalkozásokkal egybekötve kínál programot a diákoknak az egész tanév alatt. A teremben a gyűjteményből kiemelt tárgyakat, akár az őskori darabokat is megnézhetik és kezükbe is foghatják a gyerekek.Elsőként a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulói próbálhatták ki a látványtárat, a nyitófoglalkozáson őskori állatábrázolásos marokszobrokat készítettek agyagból. Garai Gergő például egy tigrist formázott, mivel az a kedvenc állata.A foglakozást vezető Beke Mari művészet- és múzeumpedagógus elmondta, a cél, hogy a tudás mellett élménnyel is gazdagodjanak a gyerekek, megismerjenek egy más jellegű foglalkozást, és egy életre szóló impulzust kapjanak. – Megfelelő motivációval szárnyakat kaphatnak a diákok, ez nem kézügyesség kérdése. A látványtárban található tárgyakat egytől egyig hat és tizenöt év közötti gyerekek készítették – magyarázta Beke Mari, akinek ebben a témában „Őskortól Leonardóig" címmel jelenik meg immáron a hetedik szakkönyve idén év végén. A múzeumpedagógus kiemelte, az országban egyedülálló a szentesi múzeumpedagógiai látványtár.