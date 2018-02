Elromlott egy adagoló a berekháti vízműtelepen - hibás alkatrész miatt büdös az ivóvíz Szentesen

– A szentesi kertvárosban élek. Évek óta iszom a csapvizet, semmi gond nem volt vele. Az utóbbi időben viszont ihatatlan. A színe és a szaga rendben, de valami meghatározhatatlan, pocsolyára emlékeztető íze van – közölte lapunkkal olvasónk, Urbán Ferenc. A Kurca-parti városban az elmúlt hetekben szinte minden városrészben panaszkodnak a helyiek az ivóvízre. Internetes fórumokon is arról számolnak be a szentesiek: néha csatornaszagú, máskor mintha fertőtlenítőszert, újabb alkalommal pedig dohot éreznének rajta. Úgy tudjuk, hogy többen jelezték a gondot a szolgáltatónak. A szakemberek kimentek a helyszínre, a mért értékeket határértéken belülinek találták.



A szentesi ivóvízminőség- javító program öt éve kezdődött, 1,8 milliárd forint pályázati pénzt költöttek rá. Ahogy szerte az országban, a Kurca-parti városban is van panasz a lezajlott beruházásra. A jelenlegi gondot az okozza, hogy a berekháti vízműtelepen, a fertőtlenítővonalon elromlott a klór- dioxid-adagoló, közölte érdeklődésünkre az Alföldvíz Zrt. PR-irodavezetője, Diós Zsolt.



– Az ivóvízminőség-javító program megvalósítására a szentesi önkormányzat egy kivitelezővel szerződött, a garanciális javítás az ő feladatuk. Az Alföldvíz az üzemeltetői feladatokat látja el. A korábbi fertőtlenítési folyamattól eltérő módszert kell alkalmazni, a klór-dioxid-adagoló meghibásodása miatt kénytelenek klórgázzal fertőtleníteni a kollégák. Ennek következtében elképzelhető, hogy az ivóvíz élvezeti értékében, ízhatásában eltérést tapasztalhattak a szentesi fogyasztók. Amennyiben társaságunkhoz panasz érkezik, a kollégák kimennek a címre, minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, és klórértéket mérnek – részletezte. Kiemelte: mindkét fertőtlenítési mód teljes mértékben megfelel az előírásoknak, ugyanúgy, ahogy az ivóvíz paramétere