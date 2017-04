Eltalálta a járdára zuhanó fa ága

A gesztenyefa a járdára borult, a fiatal nő szerencsétlenségére éppen arra járt, a gyermekéért indult az óvodába, mikor a fa alá került. Nem a teljes törzs, hanem egy ág találta el. Megsérült kicsit a feje, és a lábán is van pár folt – mondta. – Bevittek a sürgősségire, megvizsgáltak. Úgy tűnik, nem lett komolyabb bajom, de még ma is remegek, ha eszembe jut az eset.Csütörtök délután viharos erejű szél csapott le Csongrád megyére. A katasztrófavédőket sok helyre riasztották, többek között a szentesi Klauzál utcába is. Az iskolával szemben, a parkolóban adta meg magát a szélnek egy termetes gesztenyefa.

Külső szemlélő számára teljesen egészségesnek tűnt, mesélte egy férfi, aki abban a házban él, ahol a szóban forgó eset történt. – Éppen hazafelé jöttem, amikor a tűzoltók már darabolták. Szép zöld levelei voltak, nem mondta volna meg róla az ember, hogy beteg – mondta Gábor.Hogy a közelben álló másik gesztenyefa milyen állapotban van, egyelőre nem tudni. Ahogy más településeken, úgy Szentesen is körültekintően kell közelíteni a favágáshoz. Már a téma felvetése is – akár pontos háttér-információ nélkül is – többnyire közfelháborodást okoz.Szerettük volna megkérdezni a városháza szakemberét a témáról, de egyelőre nem értük el. Amint felvilágosítást kapunk, visszatérünk a városi fák vizsgálatára és kivágására.