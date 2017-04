Eltüntették az árokpartról a szemetet

Fotó: Kovács Erika

– A sofőrök lehúzzák az ablakot, aztán kidobják a szemetet a kocsiból. Ahelyett, hogy összegyűjtenék egy kis zacskóba, és hazavinnék! – mondta a 16 éves Mátéfi Patrícia, aki április 1-jén számos derekegyházival együtt megtisztította a falu környékét.– Találtunk csipszeszacskókat, tejesdobozokat, üdítősflakonokat, cigisdobozokat. Látszik, mennyire ügyelnek az autósok a tisztaságra. Tulajdonképpen nekik kellene most itt dolgozni. Kár, hogy nem tudjuk, kik szemeteltek – tette hozzá a 18 éves Szűcs Petra.

Idén talán azért is volt annyi szemét a derekegyházi utak mentén, mert tavaly ősszel elmaradt a nagytakarítás. Most nemcsak a szentesi út mentén, de Derekegyház belterületén, Tompaháton és a Kórógy partján is gyűjtötték a szemetet az önkéntesek, akik 80 zsákot töltöttek meg. Az óvoda udvarán pedig a szülők dolgoztak.Csinosítgatták a gyermekintézmény zöldfelületét. Munka után az önkormányzat gulyáslevessel és túrós lepénnyel vendégelte meg a szemétszedőket.