Elveszett a fesztivál a vásári forgatagban

Csodálatos épített környezet adta a hátteret a térfesztiválhoz. Fotó: Majzik Attila

Péntek délután a bor- és pálinkaünnep, szombaton pedig a térfesztivál kínált programot Szentesen. A látogatókat a Kossuth térre várták, ahol, ha kicsit a szemmagasság fölé tekintett az ember, csodálatos építészeti környezet adott páratlan díszletet a fesztiválnak. Már csak a szemünk előtt lévő részt kellett volna tartalommal megtölteni. Hiszen manapság egy ilyen impozáns helyen tartott fesztiválon igencsak kiábrándító, ha a legrosszabb május elsejei vurstlik hangulatát árasztó céllövöldék és „horgászatok" csábítják az arra járókat, a műanyagbóvli-árusról nem is beszélve.A téren rengeteg babakocsit toló vagy kisgyerekkel sétáló családdal lehetett találkozni, a gyerkőcöknek volt hely levezetni az energiát. Az ugrálóvár- és trambulinerdőben csak az ember pénztárcája szabott gátat a kalandozásnak. Épp ennek kapcsán jegyezte meg több édesanya is, hogy szép és jó, hogy ennyi csábító játék várja a kicsiket, de azért sokallják a belépőt azért a pár perc ugrabugrálásért.A felnőttek a bor és a pálinka kulturált fogyasztásának hódolhattak, épp ezért volt szomorú látvány, hogy a kezekben több volt a sörösdoboz, mint a borospohár. Nem ördögtől való gondolat, hogy olyan város rendezzen borfesztivált, ahol lényegében nincs borászat, sőt, kifejezetten üdvös gondolat is lehetne egy ilyen rendezvényen megmutatni, hogy milyen is a jó bor – ha éppen nem három hete lett volna tíz kilométerrel arrébb egy mind szakmailag, mind pedig a kulturális programok szempontjából egy színvonalasabb, nagyobb hagyományokkal bíró borfesztivál.Valahogy olyan volt ez a fesztivál az egyszeri látogatónak, mint a kedves gesztusként – és a helyi vállalkozások összefogását hirdetve – ingyen osztogatott, az ég felé szállingózó lufik: magasra tör, de mégis üres.