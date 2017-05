˝Endékás˝ életérzés Szentesen: rendszámhoz vettek Trabantot

Rosszat nem tudnék mondani a Trabantokra – foglalt állást István Ferenc. Fotó: Králik Emese

– Hallottuk, hogy Heves megyébe és a Dunántúlra kerültek NDK kezdetű rendszámok. Olyat szerettünk volna, utóbbi helyszínre utaztunk, és sikerült szerezni belőle – mesélte a szentesi István Ferenc.A nyugdíjas földhivatali dolgozó neve onnan lehet ismerős olvasóinknak, hogy nemrég ő mesélte el, hogyan emlékszik a csongrádi Holt-Tisza adásvételére (2017. április 21.: Hogyan kelt el a csongrádi holtág?). Akkor mutatta a Trabantját, amelynek érdekes a története.– Nagyon szeretem ezt a márkát, engem Trabant még soha nem hagyott ott. Mindig ilyennel jártam dolgozni, illetve fogatversenyekre, ahol régebben bíráskodtam. Egy öreg példány már használaton kívül, az udvaron állt, amikor hallotta a fiam, hogy a rendszámok kiosztása az NDK-nál tart. Elhatároztuk, hogy nekünk kell egy ilyen, méghozzá egy olyan autón, amit az egykori Német Demokratikus Köztársaságban gyártottak. Szóval a rendszámhoz kerestünk egy eladó Trabantot – mesélte.

Sikerült is egy most 34 éves példányt vásárolni, egy dunántúli hivatalban kérték rá az új rendszámot, amiért 8400 forintot fizettek. A járgány mindennel együtt 250 ezer forintjukba került. – Jobban jártunk így, mert ha a régit pofoztuk volna ki, a forgalomba helyezéssel és minden egyébbel együtt közel 400 ezer forintba került volna – hallottuk István Ferenctől. Az egykori szocialista ország felségjelzését, a DDR táblát a fia müncheni barátja látta meg egy bazárban 5 euróért. A férfi azt mondja: ez az „ünneplő autójuk", a fia nevén van, jó időben tesznek vele egy kört, évente talán 500 kilométert hajtanak bele. A belga barátaik ilyet korábban nem láttak, élvezték, amikor beleülhettek. A németek is egyre jobban keresik ezt a márkát. Ferenc úgy hallotta, egy osztrák vevőnek azért kellett, mert krosszpályát üzemeltet, ahol trabantozhatnak a turisták.– Egyre kevesebb a magyar utcákon a Trabant, nagyon megnézik, ha kimegyünk vele. Kétütemű, ez az igazi, jobban tetszik, mint a négyütemű, annak nincs semmi karaktere. A teljesség kedvéért majd megkeresem a padláson a hátsó ablakba való bólogatós kutyát – nevetett.