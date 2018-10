Eperjes katolikus temploma tizenöt éves

Már 1944-ben is szerették volna az eperjesiek, ha felépül a templomuk, de a világháború megakadályozta a tervet. Ötvenegy évet kellett várni, hogy a templom alapja 1995- ben elkészülhessen, de elfogyott a pénz, így évekig nem történt előrelépés.



Az alapkövet 2000. augusztus 20-án helyezte el Gyulay Endre, ma már nyugállományú megyés püspök. 2002-ben láttak hozzá a templom falainak felhúzásához. Isten házát végül 2003. október 18-án szentelte fel Gyulay Endre, aki a jubileum alkalmából rendezett ünnepi szentmisét is celebrálta vasárnap délután. A templomépítéssel kapcsolatos teendőkben Szujó Antal, Eperjes akkori plébánosa oroszlánrészt vállalt.



Gyulay Endre a szentmisén megáldotta az adományból készült, Boldog Brenner Jánost és II. János Pál pápát ábrázoló színes ablakokat is, amelyek a jubileumi alkalomból készültek.



A templom építésével, felszentelésével, életével kapcsolatban kiállítást is rendeztek. Számos fotót és dokumentumot láthattak az érdeklődők az építkezésről, illetve a felszentelésről is.