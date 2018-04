Érdemes utánanézni, hol fertőzhet a lépfene

Az ügyről tegnapi számunkban írtunk. A juhok a feltételezések szerint a legelőre menet kaphatták el a betegséget egy olyan területen, ahová évtizedekkel korábban lépfenétől elpusztult állatok tetemeit ásták el. A baktérium spórája rendkívül hosszú ideig életképes, ezeket most a felszínre hozhatta a belvíz.



A hivatal érdeklődésünkre válaszlevelében leszögezte: a szóban forgó belvizes terület még mindig potenciális fertőzésforrás, éppen ezért a szakemberek körbekerítették, és így is marad, amíg a belvíz el nem vonul.



A szentesi helyszín bekerül abba a veszélyeztetett területeket tartalmazó táblázatba is, amely a Nébih honlapján található. Ebben olyan helyek szerepelnek, ahol az elmúlt évtizedekben előfordult a lépfene, vagy egyéb ok miatt veszélyeztetettek lehetnek. Azt azonban, hogy az állattartó gazdák figyelik-e ezt a listát, a hivatal nem tudja megítélni, közölték.