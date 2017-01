Etetés nélkül legyengülnének az őzek, a nyulak

A kukorica, a búza, illetve ocsú a legmenőbb ilyenkor az állatok körében.

– Ilyenkor a hideg összehúzza az őzeket. Nagy, 50-60 fős csapatokban járnak. Tíznaponta, kéthetente töltjük fel az etetőiket – mondta tegnap reggel Vági Miklós , az Árpádhalmi Községi Vadásztársaság elnöke. – A repcén kívül mást nem tudnak kikaparni a hó alól. Ha nem etetnénk őket, nagyon legyengülnének, sok el is hullana. A bakok agancsnövekedése is ilyenkor kezdődik, ahhoz is arra van szükség, hogy jól tápláltak legyenek.Az árpádhalmi vadásztársasághoz 3000 hektár föld tartozik. A területen nyulak, fácánok, őzek élnek. Utóbbiakból lehet vagy 250-300. Vágó Miklós elmondta, lehet látni az etetés hatását. Bár december eleje óta fagy, az őzek jó kondícióban vannak.

– Tudjuk, hol vannak az őzcsapatok. Figyelik a traktort és a terepjárót. Ha elmegyünk, nemsokára jönnek az etetőkhöz. A félelem az éhségnél is erősebb úr náluk – tette hozzá Domján Ferenc vadász, mezőőr, Árpádhalom alpolgármestere.– Már októberben kezdtük az etetést, azért, hogy mire tényleg szükség lesz rá, hozzászokjanak – folytatta Vágó Miklós. Az etetők helye minden évben állandó. Az öregebb állatok ismerik a járást, a fiatalabbak pedig megtanulják a csapat segítségével. 17 nagyvadetetőnk van. Oda szénát és szemestakarmányt viszünk, és teszünk ki nyalósót is. A kukorica és búza mellett van ocsúnk is, azt is nagyon szeretik. Egy fábiánsebestyéni cégtől cukorrépavéget kaptunk. Az is finom őz- és nyúlcsemege, ráadásul lédús is.A vadásztársaság a nagyvadetetők mellett még 30 madáretetőt is feltölt, ahová a fácánok járnak enni.