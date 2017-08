Európa-bajnokságot nyertek a Kiss Bálint kötélugró - Bajnokokat nevel a szentesi iskola

Gyorsaság, állóképesség, ritmusérzék és összhang – ezek nélkül nincs jó ugróköteles.

– Az első 3-5 évben a tehetség a meghatározó, onnantól emellé eltökéltségnek is társulni kell. Meglátásom szerint minden szentesi tanítványomban nagy lehetőség van – így fogalmazott Molnár Gábor. Ő a szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület egyik edzője. A sportág ma Magyarországon elismert, de még nem közismert. Sokan azt gondolják, nem több, mint amikor a kislányok a játszótéren ugrálnak egy kötéllel. Pedig valójában nagyon kemény sportág, amit nem lehet félszívvel csinálni. A gyakorlatoknál a sebesség is dominál, illetve hogy hogyan tudnak együtt dolgozni a csapattagok.

Megérte a pár órás repülőút: a szentesi csapatok érmekkel jöttek vissza Magyarországra.

A klubot a református általános iskolában alapította hét évvel ezelőtt Mihály Ferencné és Kiss Alfréd. Eleinte klubként, ma már egyesületként dolgoznak. A gyerekek nemrég Portugáliában jártak egy Európa-bajnokságon, ahol két csapatot indíthattak – a kisebbek és a nagyobbak is érmekkel tértek haza.A 12–14 éves korosztályban az Őze Virág, Podmaniczki Panna, Nyíri Sára Panka, Varga Dorina összetételű csapat formációs szabad versenyszámban szerezte meg az első helyet.Korábban szintén az iskola diákja volt Tarjányi Orsolya, Vass Vivien, Varga Márk és Varga Máté, sportolni a mai napig visszajárnak. Ők formációs szabadon választottban másodikak, összetettben negyedikek lettek, de Vivien és Márk párosa a szabadon választott gyakorlatával aranyérmet szerzett. – Nagycsoportos óvodásként vagy első osztályosként szerintem már érdemes elkezdeni. Akkorra kialakul egy kisgyerekben elég motiváció és koncentrációra való képesség. Általában hétköznap vannak az erőnléti edzések, vasárnaponként pedig velem készülnek a versenyekre – részletezte.

Az utolsó pár hétben már mindent alárendeltek a felkészülésnek, a családok a nyaralást is elhalasztották, hogy a gyerekek nap mint nap edzhessenek. Az utazás költségeit nem tudták volna kifizetni a családok, ehhez támogatókat kellett keresni. Vassné Bögöthy Mónika egyesületi elnök elmondta: magánszemélyek, cégek álltak az ügy mellé, így sikerült kijutni Portugáliába. A gyerekeknek a verseny is, a repülőgéppel való utazás is nagy élmény volt. Jutott egy kis idő kirándulásra is: szétnéztek a városban, és megnézték az óceánt.