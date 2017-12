Fa, zászló, támogatás a babáknak

– Nálunk, Csanádalbertin idén 7 kisbaba született – mondta Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere. – Több, mint az előző évek átlaga. Nagyon örültünk. Reméljük, ez a tendencia a következő években is megmarad.

A polgármester elmondta, minden újszülött családja 50 ezer forint pénzbeli támogatást kapott.



Az önkormányzat a letelepedést is segíti. – Idén hat család költözött hozzánk. Mindenki 150 ezer forintos támogatást kapott. Jövőre ez az összeg változik. A gyermek nélküliek 100 ezer, az 1 gyermekesek 150, a 2 gyermekesek 200, a 3 vagy annál többel rendelkezők pedig 300 ezer forintot kapnak, ha a településünkön vesznek házat.



Derekegyházon 2017-ben 8 kisbaba született, de év végéig még változhat a létszám – tudtuk meg Szabó István polgármestertől. Papírforma szerint két anyuka még idén világra hozhatja gyermekét.



A település babafát ültetett minden kis új lakó tiszteletére. Derekegyházon szokás a babazászló is, amit minden születés után kitűznek a védőnői épületre. Fábiánsebestyénen idén 12 babának örültek.



– Ez a létszám kevesebb, mint a tavalyi. Akkor egy örökbefogadással együtt 21 kisgyermekkel lettünk többen – mondta Kós György polgármester.



– A 2016-os újszülöttszám igazi baby boom volt, hiszen az azt megelőző években előfordult, hogy csak 4 gyermek született. Nálunk 100 ezer forintos életkezdési támogatást kaptak a családok. A héten köszöntöttük a legkisebbeket egy ünnepségen.