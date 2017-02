Fájó sebeket szakított fel a névre szóló sárga csekk: 7 éve halott fiútól kért támogatást az alapítvány

– Március 18-án lesz hét éve, hogy Bence meghalt. Még nem töltötte be a 14. évét sem – mesélte az édesanya, Kiss Ferencné . – Most, ahogy közeledünk a halála évfordulójához, még a szokásosnál is jobban fáj az elvesztése. A levél belemart a szívembe.A levelet az Országos Mentőszolgálat Alapítvány küldte. A borítékban volt egy csekk 2000 forintról, egy „Boldog névnapot!, Boldog születésnapot!" feliratú matrica, egy 1 százalékot kérő lap. Levelet is mellékeltek, ami így kezdődik: „Van egy hang, amelyet Ön is jól ismer. A mentőautó szirénája. Szólhat éjjel, vagy nappal, mindig arra emlékeztet, hogy valahol valakinek sürgős segítségre van szüksége."– Elmondani nem tudom, mit éreztem, amikor elolvastam, hogy a halott gyermekemtől remélnek támogatást. Fogalmam sincs, honnan tudták meg a nevét és a címét, de ha azt kiderítették, akkor annak is utánanézhettek volna, hogy él-e még... – mondta könnyeivel küszködve az anyuka. A lakásban sok minden emlékezteti Bencére a családot. Bizsu, a 10 éves, apró termetű kutya volt a fiú kedvence, de nagyon szerette a most 14 éves Pumuklit is. A konyhában, egy akváriumban lakik Teknőc Ernő, vele is szívesen játszott a nagybeteg fiú.Bence összetett szívbetegséggel született. A tüdőhöz vezető ér nem fejlődött ki rendesen. A szervezete számos rendellenes eret alakított ki. Ötéves korában keringésjavító műtéten esett át, söntöt is ültettek be neki. Vérhígításra is jártunk. A kisfiam a betegség miatt nagyon hamar elfáradt. Mindig fázott, az arca szürke volt, a szája lila. Az iskolai tanulmányait is később kezdhette. Az utolsó fél évben már magántanuló volt. A mentősök mindig lelkiismeretesek, rendesek voltak, a szabályzatukkal viszont gondunk volt. Azt mondták, hogy az előírásaik szerint csak a szentesi kórházba vihetik mentővel a gyermekem. Végül a klinika adott ki egy papírt, hogy Bence csak mentővel szállítható a kezelésekre. Sajnos 2010. március 18-án feladta a szervezete a harcot. A klinikán halt meg. Ott voltam. Még ha lenne ellenségem, annak sem kívánnám azt az érzést... – emlékezett vissza az édesanya.A levélről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálat Alapítványt is. Kónya Zoltán, a kuratórium elnöke válaszolt megkeresésünkre. Azt írta, az alapítvány a kommunikációs kampányainál mindig a legnagyobb gondossággal jár el.– A levelünk alján, az adatkezelési tájékoztatóban pontosan megjelöltük az adatkezelőt, és azt is, hogy miként lehet a címet töröltetni. A címzett adatait az adatkezelő cég egy korábbi regisztráláskor rögzítette, és jogszerűen használtuk fel. Az adatot természetesen azonnal és soron kívül töröltetjük, függetlenül attól, hogy ezt a hozzátartozóknak kellene kezdeményezniük. Sajnáljuk, hogy régi sebeket szakítottunk fel. Az édesanya fájdalmában osztozunk – írta Kónya Zoltán.