Falufesztivál jótékonysági tyúklábsütéssel - temetői kamerára gyűjtenek a fábiániak

- Az elmúlt időszakban többször is tolvaj járt a temetőnkben. Legutóbb, egy jó hónapja összeszedté valakik a selyemvirágokat. A tolvajok nem tudtá elvinni, mert megzavartá őket, úgyhogy ott hagytá a nagy kupac virágot - mondta Szabó Lajosné, a klub vezetője. Az asszonyok ez után az eset után határoztá el, hogy összegyűjtik a pénzt a temetői kamerákra.

Háromnapos falufesztivált rendeztek Fábiánsebestyénen a tvégén. Pénteken többek özött motorszépségverseny, sportprogramok, éjszakai foci várta a helyieket. Szombaton az önkormányzati járművekből kiállítást rendeztek, vetélkedtek a süteménysütő , gyermekszépségversenyt is szerveztek. Bemutató , helyi fellépő szórakoztattá a özönséget. Este a Seres Brothers lépett színpadra. árnap erős emberek vetélkedtek. Az est sztárvendége Bebe volt.A falufesztiválon a Borostyán özösségi Klub jótékonysági tyúklábsütést rendezett. A temetői kamerarednszer kiépítésére gyűjtöttek.- A kezdeményezésünket ós György polgármester is helyesli. Mi, klubtagok, úgy döntöttünk, hogy tyúklábot sütünk a faluvesztiválon.Nem érünk érte pénzt, hanem kihelyeztünk egy becsületkasszát. A gyűjtés okát mindenki ismeri. Volt, aki 30 ezer forintot dobott be 5 szem tyúklábért. Jó néhányan pedig 20 ezreseket, mások 5 ezer forintot, vagy éppen 100 forintot. Minden adománynak örülünk. Reméljü , minél hamarabb összegyűlik a szükséges összeg!