Fekete pont!

Valaki tönkretette Nagymágocs-Ótompaháton az új játszótér ivókútját. Tavaly ősszel készült el az új játszótér a helyiek által Kapásfalunak nevezett településrészen (2016. szeptember 26.: A gyerekek is beszálltak a játszótér felújításába). A helyi gyerekek is segítettek a régi játékok elbontásában. Kiásták a homokozóból a régi autógumikat, szemetet szedtek. Amikor a játszótér elkészült, az avatóünnepségen az önkormányzat kitüntette a gyerekeket. Most valaki megrongálta a játszótéri ivókutat. A minap az interneten láttunk egy fotót, ahol látszott, hogy a kút felső részét megbontották. Ottjártunkkor már hiányzott a kút sapkája. Valószínűleg „fémgyűjtők" vitték el. Az önkormányzat elítéli a rongálást, és mihelyt tudja, helyreállítja a kutat.