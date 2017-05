Félig kész Árpádhalom kemencéje

– A lakók kérése volt, hogy építsünk egy kemencét. Legyen egy olyan helyünk, ami mellé bármikor leülhetnek a családok, közösségek – mondta Szarka Attila polgármester. A kemence a kastély parkjában épül. Korábban a Nemzeti Művelődési Intézet szervezett egy programot a faluban. Ott merült fel először az ötlet. – A programhoz némi forrás is járt, abból fizetjük a szegvári mester munkabérét. Egy ép Árpád- kori téglánk is van, ami a falu határából került elő. A főhelyre építjük be.



A kemencében majd sütni és főzni is lehet, és egy grillező részt is kialakítanak. A kemence alá másfél-két köbméternyi üvegcserepet építettek be, amit a lakosok gyűjtöttek. Az üvegcserepek tartják majd a hőt. Az avatóünnepséget május 27-én tartják. Utána minden rendezvényükön befűtik, hogy ott készüljön a vendégváró finomságok egy része, mondta a polgármester.