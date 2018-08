Felszámolják a köztéri ,,szemétlerakókat" - Mától megszűnnek a hulladékgyűjtő szigetek Szentesen is

Üveg helyett háztartási hulladék és lom került a szelektív gyűjtőkbe. Szentesen mától több helyen is megszűnnek a szigetek. fotó: Majzik Attila

Itt szűnnek meg a szigetek



Árpád u.–Farkas A. u. sarok, Báthori u.–Kéreg u. sarok, Schweidel J. u., Németh L. u., Kátai u., Arany J. u., Dr. Váradi L. u., Dr. Mátéffy F. u., Honvéd u.–Kodály Z. u. sarok, Boros S. u.–Leiningen K. u. sarok, Boros S. u.–Babos u. sarok, Bajcsy-Zsilinszky u.–Bercsényi u. sarok, Deák F. u.–Dósai M. u. sarok, Vörösmarty u.–Rákóczi F. u. sarok, Damjanich u.–Dózsa Gy. u. sarok, Damjanich u.–Dr. Udvardi L. u. sarok, Nagyhegyszéli út–Szeszfőzde dűlő kereszteződés. A továbbiakban a papír és műanyag szelektív hulladékok gyűjtésére a havonta házhoz menő gyűjtési rendszert tudják igénybe venni. Az üveghulladék elhelyezésére a megmaradó társasházi övezetekben lévő szigeteken kívül az alábbi pontokon van lehetőségük: Jókai u.–Mikecz u. sarok (ABC mellett), Gaál I. u.–Muskátli u. sarok, Mentő u.–Farkas A. u. sarok, Vásárhelyi út–Béke u. kereszteződés (ABC mellett).

Életünkben egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság, ennek egyik első lépése a hulladékaink szelektív gyűjtése. Erre Szentesen is nagy figyelmet fordítanak, a kertes házas övezetekben élők külön tárolhatják a papír- és műanyaghulladékot és a fémet, a társasházak lakói pedig hulladékszigeteken szabadulhatnak meg a felesleges papírtól, műanyagtól és üvegtől.Ilyen szigetek a városban is több helyen állnak, ám ezeknél jó ideje már csak üveggyűjtő konténerekkel lehetett találkozni. Ezeket számolja most fel fokozatosan a szentesi Városellátó, a kukákba ugyanis nem üveg, hanem legtöbbször hagyományos háztartási hulladék és lom került.A betétdíjas üvegek reményében a konténerek zárait elrontották, a tetejét lefeszegették, innentől kezdve pedig nem volt megállás, a gyűjtők néhány nap alatt megteltek szeméttel.– Sajnos a lakosok ellesték egymástól a rossz példát. Hetente kétszer kell ürítenünk a konténereket, 15–20 köbméter szemetet szedünk össze alkalmanként, a dögtől a lomig mindent oda dobálnak. Ez leterheli a munkatársainkat, és pluszköltséggel is jár, ezért indokolt a hulladékgyűjtő szigetek felszámolása – magyarázta Kiss Ferenc, a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. munkatársa.Tovább bátorítja az illegális szemetelőket, hogy a dolog nincs szankcionálva. Tudunk olyan esetről is, amikor az ügy a fotóval alátámasztott bizonyíték ellenére ide-oda pattogott az illetékes hatóságok között.Azt, hogy a mostanáig a hulladékszigetre hordott szemét hol fog megjelenni, egyelőre a szakemberek sem tudják. Eddig két helyen, a Szeder temetőnél és az Örvény soron számoltak fel ilyen szigeteket, ott egyelőre bevált.– Ez azonban nem jelenti azt, hogy az illegális szemetelés megszűnt volna, valószínűleg valami kevésbé látható helyre viszik a hulladékot – tette hozzá Kiss Ferenc.Aki szeretne megszabadulni a felesleges limlomjától, az persze legálisan, tisztességes úton is megteheti, évente kétszer lehet díjtalanul házhoz menő lomtalanítást kérni.