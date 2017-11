Felújítják a nagymágocsi óvodát

– A felújítás után a mai követelményeknek és az előírásoknak is megfelel majd az óvodánk – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. A település 191 millió forint pályázati forrást nyert a gyermekintézmény teljes körű felújítására. Csak a falak maradnak a régiek, minden más megújul.



Az óvoda még a hatvanas években épült, majd 1974-ben társadalmi munkában bővítették.



– Az intézmény fenntartása éves szinten körülbelül 10 millió forintba kerül. A felújítás után ez az összeg lényegesen csökken. Új nyílászárókat és hőszigetelést kap az épület. A fűtést gáz helyett geotermikus energiával oldjuk meg – tette hozzá.



Az oviban orvosi szobát és szülői váróhelyiséget is kialakítanak. Új eszközökkel fejlesztik a melegítőkonyhát és a mosószobát. Az épülethez fedett terasz is kapcsolódik majd. Az udvarra új játékelemeket vásárolnak. A beruházásnál az óvónők véleményét is figyelembe veszik a tervezők.



A munkát áprilisban kezdik. Az ovisokat két önkormányzati épületben helyezik el, amelyeket addigra alkalmassá tesznek a gyermekek fogadására. Mivel az egyik ideiglenes ovi kissé távolabb lesz, szükség esetén a gyermekek szállításában is segít az önkormányzat a szülőknek.