Felújítják a nagymágocsi uradalmi épületet

– Ybl Miklós tervei alapján készült az eredetileg tiszttartó épület, amely műemléki védettséget élvez. A rendszerváltozás után bő egy évtizedig polgármesteri hivatal működött itt – mondta Szebellédi Endre polgármester a kedden megtartott sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Farkas Sándor országgyűlési képviselő is. A politikusok bejárták az építkezés helyszínét.Az uradalmi épületnek napjainkban több funkciója van. Itt működik a turistaszálló. Egy másik részében múzeumot rendeztek be. Van ott egy házasságkötő terem, illetve egy raktár is. A felújítás a két utóbbit érinti.– A raktárt rendezvényteremmé alakítjuk át. A 65 négyzetméteres teremben családi rendezvényeket, konferenciákat lehet majd szervezni. Készül egy melegítőkonyha is. A házasságkötő terem szintén 65 négyzetméteres, vagyis a ceremónia mellett egyéb rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. Itt ugyancsak létesítünk egy melegítőkonyhát – mondta a polgármester.A múzeumi részben a fűtést korszerűsítik. Konvektor helyett központi fűtés biztosítja majd a meleget. Az épület homlokzatát is felújítják, olyan lesz, mint amilyennek Ybl Miklós tervezte. Nagymágocson remélik, őszre befejeződik a munka.Megtudtuk, a turistaszállót is szeretnék felújítani. Arra most készül a pályázat.– A volt uradalmi épület Nagymágocs egyik legértékesebb építménye – mondta Farkas Sándor, a térség ország-gyűlési képviselője. – A felújítás után a közösségi élet meghatározó épülete lehet, amely nemcsak külcsínben, hanem kulturális értelemben is olyan értéket képvisel, amire méltán lesznek büszkék a helyiek.