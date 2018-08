Felújította a játszóteret, most járhat a rendőrségre - Bálint Róbert: Máshol megdicsérik azt, aki a közösségért dolgozik

Máshol is festettek, de ott nem lett baj



Szegeden a közelmúltban a Lochner Kft. munkatársai csiszolták és festették le a Honvéd téri és a Szent György téri játszótér elemeit. Hódmezővásárhelyen egy Svájcban élő és dolgozó, szabadságra hazaérkező férfi, Juhász Szabolcs javította meg az egyik kertvárosi játszótér játékait. Civil kezdeményezésként, ugyancsak Vásárhelyen, a Zalaegerszeg téri játszóteret festették le a helyiek. Ott még a város polgármestere is ecsetet ragadott, és részt vett a munkában.

Olyan volt a homok, mint a beton

„Megszavazták, hogy feljelentenek"

Rugók és csavarok állnak a semmiben

– Kislányommal gyakran járunk a játszótérre. A sportpálya melletti a kedvencünk. Pénzt és munkát áldoztam rá, hogy szebb és biztonságosabb legyen. Nem gondoltam, hogy ezért most járkálhatok a rendőrségre – kezdte a történtek mesélését Bálint Róbert . A férfi kocsmát üzemeltet a településen, emellett önkormányzati képviselő. Lapunk 2017-ben az Év emberének választotta. A férfi a Kiskocsma Barátok Körével több jótékonysági rendezvényt is szervezett.Legutóbb a szegvári Bihari családnak nyújtottak át közel félmillió forintot. Az édesapa év eleje óta egyedül neveli a gyermekeit, mivel az anyuka tartós kórházi kezelésre szorul (2018. június 5.: Mos, főz, babázik a szegvári édesapa: az anya szíve leállt, újraélesztették – most mindent újra kell tanulnia). No de nézzük, mi is történt a fábiáni játszótéren.– A sportpálya melletti játszótérre talán 6-8 évvel ezelőtt kerültek a régi játékok helyére az uniós pénzből vásárolt újak. Nagyon szeretik a gyerekek. Június közepe táján felhívott a feleségem, hogy ugyan menjek már ki oda, és nézzem meg a homokozót. A homok olyan volt, mint a beton. Arról nem is beszélve, hogy volt benne minden, sörösdoboz, állati és emberi ürülék is. Mérgemben, miután kiszedegettem azt, aminek nincs helye egy homokozóban, szereztem egy ásót, és felástam. Egy édesapa segített. Másnap vitettem egy vállalkozóval két köbméter friss homokot is. A szülők és a gyerekek is nagyon örültek – mesélte Bálint Róbert. Közben a kislánya szólt, hogy szálka ment az ujjába, ezért a férfi közelebbről megnézte a játékokat. Szerinte érthető, hogy a használattól és az időjárástól megkoptak, felszálkásodtak a játékok faelemei. Régen voltak lefestve. A játszótér egyik padjának pedig csak a lábai voltak meg, az ülőkéje hiányzott. – Elmentem egy vállalkozóhoz, kértem, hogy az én költségemre készítse el. A padokat és a játékok faelemeit smirglivel lecsiszoltam, végül lefestettem barnára. A boltban arra kértem az eladót, olyan festéket adjon, amelyik nemcsak időjárásálló, hanem gyerekbarát is. Vízbázis-alapút ajánlott. Miután elkészült a felújítás, a szülőktől sok köszönetet kaptam személyesen és a Facebook-oldalamon keresztül is. Mondták, hogy jönnek segíteni, ha a másik két fábiáni játszóteret is felújítjuk – tette hozzá a férfi.Bálint Róberttel bejártuk a játszóteret. Lefestette az ovivárat. A tetőrészt nem, mivel nem volt létrája. Az új festés látszik a két padon, a rugós játékok és a libikóka ülőrészein is. Végigsimítottuk, már nem volt egyik sem szálkás.– Én soha nem gondoltam, hogy abból, hogy vitetek homokot a homokozóba és lefestem az ülőkéket, baj lesz. Csakhogy a következő testületi ülésen jött a feketeleves. A polgármester úr felháborodásának adott hangot. Minden képviselő elmondta erről a véleményét, ami ugyanaz volt, vagyis hogy bűncselekmény történt a játszótéren, mert nem lett bevizsgáltatva sem a homok, sem a festék... Én már ott bevallottam, hogy én voltam az „elkövető". Megszavazták, hogy feljelentenek, mivel nem kértem engedélyt, hogy az önkormányzat vagyonához nyúljak. Végül ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést – emlékezett vissza a képviselő.Bálint Róbert hangsúlyozta, nem haragszik a képviselőtársaira. Ők úgy gondolták, úgy volt jó a játszótér, ahogy volt, ő pedig másképp gondolta. Azt is mondta, vállal minden felelősséget és következményt. A fábiáni férfi azóta a rendőrségen is elmondta, hogy ő vitt homokot a homokozóba, és ő festette le a játékokat.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, a Szentesi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.Kós György polgármester azt válaszolta a megkeresésünkre, hogy rendőrségi szakban van a feljelentés. Bízik benne, hogy nem lesz belőle semmi különösebb ügy. – Várom a fejleményeket – közölte Bálint Róbert.Azt mi is láttuk: a kis hintán nem lehet a biztonsági láncot bekapcsolni, a helyiek szerint egy ideig cipőfűzővel volt összekötve. A hálós mászóka egyik oszlopa alul korhad. Az egyik rugós játéknak csak a rugói maradtak meg. A körbeforgó játék le lett szerelve, és négy hatalmas csavar meredezik ki a betonból.