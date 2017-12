Férfi vízilabda-válogatott: két szentesi beáll Kanada ellen

Hódmezővásárhelyen játszik a válogatott



Január 16-án Hódmezővásárhelyen, a Gyarmati Dezső Sportuszodában csap össze a világligában

a magyar és a spanyol férfiválogatott. Az olimpiai bajnok Gyarmati Dezső 90. születésnapjára emlékezve ezen a napon emlékfalat és domborművet is avatnak.

– A legmeglepőbb az volt, hogy a gyerekek úgy kezdtek köszönni, hogy „tiszteletem" – mesélte nevetve Pellei Frank. Vele és Nagy Mártonnal is nagyot fordult a világ, érezhetően motiváltabbak, hiszen másodszor is behívták őket a férfi vízilabda- válogatott edzéseire. Természetesen helyükön kezelik a történteket, hiszen Märcz Tamás A és B csapattal is dolgozik, utóbbihoz tartoznak a Metalcom-Szentes ifjú titánjai – legalábbis egyelőre. A szövetségi kapitány folyamatosan szemmel akarja tartani a még szóba jöhető pólósokat, és úgy tűnik, a Kurca-partiak bizonyítottak az első ilyen alkalommal, hiszen ismét meghívták őket, ezúttal a Kanada elleni kétkapus edzésekre.– Jól sikerült az első próbatétel, de ez más lesz, nemzetközi ellenfelünk lesz. Nagyobb tempó, komolyabb feladat, állunk elébe! – véli a hétvégi programról Nagy Márton, aki Pelleivel együtt a meccseken nagyobb önbizalommal játszik. Apropó, bajnokik: két legfontosabb találkozója kapcsán a Szentes felemás képet mutatott az alapszakaszban.– Jó lett volna, ha a Pécs ellen is nyerünk, de a Tatabányán mutatott teljesítményhez bármikor vissza tudunk nyúlni, azt a hozzáállást kell mutatni a sorsdöntő derbiken – mondta Nagy.Kap-e majd még több szentesi meghívót a jövő reménységeit figyelve? – merül fel a kérdés.– Két-három esélyes erre mindenképp van – mondta Pellei.