Festékkel és plakáttal tiltakozik valaki a szentesi toronyzene ellen

Az eső sem mossa le. A feliratot még tavaly nyáron mázolta valaki a templom bejárata elé.

Fotó: Majzik Attila

Bach-idézettel a toronyzene ellen. Valaki vagy valakik plakátokkal tiltakoznak a Jókai utcában.

Fotó: Majzik Attila

Akár Szentes egyik turistalátványossága is lehetne a Jókai utcai református templom toronyzenéje. Ehhez hasonló szerkezet működik többek között a szegedi városháza óratornyában és a Dóm téren, valamint a bajai és a jászberényi katolikus templomban is.A zeneszó azonban nem mindenkinek tetszik: tavaly nyáron a templom bejárata előtti részre festett „csendet" felirattal, nemrég pedig a hirdetőoszlopokra kiragasztott plakátokkal tiltakozott valaki Felsőpárton.A templom elektronikus zenedoboza több mint százféle rövid dallamot játszik. A gitárszóra emlékeztető zene naponta négyszer indul el a harangozás előtt pár perccel, illetve negyedóránként és óránként gongütéssel jelez. A szerkezetet az 1947-ben a felvidéki Rimaszombatról kitelepített Molnár Györgyné Kozma Erzsébet tanítónő családja ajándékozta a templomnak, amiért annak idején a tanítónőt és családját befogadta a szentesi református közösség.Van, aki mégsem örül az ajándéknak. A környék lakóit megosztja a téma, nem tetszik nekik a kialakult feszültség. Sokan egymásra mutogatnak, beindultak a gyanúsítgatások, valójában azonban nem tudni, ki vagy kik állhatnak a festés és a plakátolás mögött. Név nélkül többen is elmondták a véleményüket, belefolyni, állást foglalni azonban nem szeretne senki. – Nem értem, kit zavarhat ennyire, de igazából nem is érdekel. Nem olyan nagy téma ez. Sokszor észre sem lehet venni. Talán ha kicsit halkabbra vennék, akkor megoldódna az egész – hallottuk egy hölgytől egy közeli üzletben. Az ott dolgozó eladó hozzátette, ő nem itt lakik, így elképzelhető, hogy valaki éjszakai pihenését zavarhatja a dallam, de munka közben szinte észre sem lehet venni.A templomtól egy saroknyira, a zöldségesnél futottunk össze Paksi Ferencnével, aki elmondta, bár ő kicsit távolabb lakik, csendes időben mégis tisztán hallja a toronyzenét. – Én a Dr. Berényi utcában lakom, odahallatszik a zene, de nem zavaró. Nekem tetszik, szerintem kellemes. Nem tudom, miért zavar ez másokat – mondta az asszony.Az önkormányzatnál is érdeklődtünk, hivatalos szintre emelkedett-e a tiltakozás, vagy csak az utcán akciózott valaki. Kérdésünkre Danyi Katalin, a közigazgatási iroda vezetője elmondta, mostanában ugyan nem, de két éve érkezett panasz az önkormányzathoz. Akkor a műszaki iroda végzett zajszennyezésmérést, de nem találták túl hangosnak a zenét.