Festményeket kapott a szentesi múzeum

Béres Mária és Nagygyörgy Zsolt megállapodást írt alá az átadásról. Fotó: Králik Emese

Öt, eddig náluk lévő, szentesi alkotó – Tokácsli Lajos és Berkecz István – által készített festményt adtak át csütörtökön a helyi múzeumnak. Azt mondta, ezzel példát is szeretnének mutatni más cégeknek, szervezeteknek. A képek a kft. tulajdonában maradnak, de ezentúl bárki megnézheti azokat.– Korábban nagy divat volt a műtárgy-adományozás, ennek a gesztusnak most nagyon örülünk – fogalmazott a tárház igazgatója, Béres Mária. Az önkormányzati cég társadalmi szerepvállalását ő is példaértékűnek nevezte.