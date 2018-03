Fodrászszalon-kávézó nyílt Szentesen, nagy tömeg várta, hogy szétnézhessen - galéria

– Mással is tölthettétek volna a délutánt, de nagy örömömre ti mégis eljöttetek. Hogy miért vágtam bele mindebbe? Mert adni szerettem volna valamit – fogalmazott egy szentesi ünnepségen Dancsó Erika. Sokan voltak íváncsiak a Kossuth utcai szalonjának a megnyitójára, nagy tömeg várakozott arra, hogy bemehessen szétnézni. Fodrászat és ávézó egyben – errefelé még tényleg újdonság. Egyszerre kaphatja meg a vendég az átalakulást és a felfrissülést, fogalmazott a L'Oreal vezetése részéről Bakán András. - Ez a fejlesztés is bizonyítja, hogy akár innen, Szentesről is el lehet érni szép eredményeket – özölte a helyi kereskedelmi- és iparkamara elnö , Horváth István.