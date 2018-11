Folyamatos stresszben élnek a gyerekek Hof Ashkelonban - Szentesiek ismerkedtek az izraeli szociális ellátással

A 93 éves holokauszttúlélő, Magdi néni a német és szovjet táborokat is megjárta, mielőtt Izraelbe költözött. Fotó: Chomiak Waldemar

Szentes már 1998 óta áll testvérvárosi kapcsolatban az Ashkelon város melletti településeket összefogó szervezettel, Hof Ashkelonnal. Legutóbb idén februárban látták vendégül az izraelieket, akik az idősellátásba pillanthattak be Szentesen. A mostani utazás célja szintén a szociális szolgáltatások megismerése volt.A tizenkilenc tagú csoport tagjai között voltak a Gondozási Központ, a Családsegítő Központ, a Hajléktalansegítő Központ, a Parkerdő Otthon és a Szociális Iroda munkatársai is – tudtuk meg Chomiak Waldemartól. A szentesi önkormányzat szociális és egészségügyi bizottságának elnöke elmondta, a legjelentősebb különbség a két régió szociális hálója között, hogy itthon leginkább az idősekre, míg Hof Ashkelonban inkább a fiatalokra fókuszálnak. Ennek az oka pedig a folyamatos stressz, az állandó készültség. A Gázai övezet közvetlen szomszédságában mindennaposak a rakétatámadások, legutóbb pedig gyúlékony anyaggal megtöltött ballonokkal támadták az izraelieket.– Rögtön az érkezésünk napján azzal fogadtak minket, hogy csomagoljunk, rakétatámadás miatt evakuálnak bennünket. Ez ott mindennapos dolog, ezért is érdekes az, hogy hogyan tudják feldolgozni a gyerekek a stresszt, illetve hogyan tudják segíteni őket a szociális ágazat dolgozói. Egy riasztás után például aznap már nincs iskola, vagy különböző terápiás foglalkozáson oldódhatnak a gyerekek. Van állatgondozás és -simogatás is, illetve növényeket nevelnek, szintén terápiás céllal – számolt be izraeli tapasztalataikról Chomiak Waldemar.Hof Ashkelonban minden sarkon áll egy kisebb bunker – az óvóhelyekre tizenöt másodperc alatt kell elérniük az embereknek. Jobb híján ezeket a bunkereket is színes mintákkal díszítik, hogy ezzel is oldják a gyerekekben a negatív érzéseket.Szintén megoldásra váró probléma Izraelben a beduinok helyzete. A nomád népet igyekeznek letelepíteni és folyamatosan integrálni, méghozzá úgy, hogy közülük képeznek szociális munkásokat.Hof Ashkelonban a szentesiek találkoztak egy magyar származású holokauszttúlélővel is. A kilencvenhárom éves Magdi néni Auschwitzot is megjárta, majd egy németországi táborba került, aztán pedig a kommunisták internálták. Rövid időre hazatért, majd Izrael megalapítása után odaköltözött.A szentesi küldöttséget a volt szociális ügyekért felelős miniszter is fogadta, akinek köszönhetően indult program a gyerekek pszichés sérüléseinek kezelésére.