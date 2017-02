Főúttá válhat a Szentes és Orosháza közti szakasz

Bicikliutat szeretnének



Szabó István derekegyházi és Szebellédi Endre nagymágocsi polgármester azt kérte a Közúttól, épüljön kerékpárút a két település között, illetve lehetőség szerint Nagymágocstól a szentesi elágazásig. Mivel Derekegyházat kettészeli az út, ezért a biztonságos gyalogosátkelés érdekében közlekedési lámpákat is szeretnének.

– Az út mindkét szélén nyomvályús. A kamionok nyomták szét. Jobb is, hogy kitiltották őket erről a szakaszról – vázolta Csiszár Péter. A sofőr a Békés megyei Kondorosról autózott Szentesre. Nagymágocs határában állítottuk meg. – Többször jártam erre a közelmúltban, mert az egyik rokonom a szentesi kórházban fekszik. Különösen Orosháza és Nagymágocs között tiszta folt az út. Megérett a felújításra – mondta.Az útvonal melletti településeken élők is ezt szeretnék. 2014 telén már táblákkal is kitiltották erről a szakaszról a 7,5 tonnás, illetve annál nehezebb gépjárműveket, hogy ne romoljon tovább az út állapota. A nagygépeknek 2013 nyarától, az útdíjtörvény életbe lépésétől egyébként sem lett volna szabad arra közlekedniük, de sokan nem tartották ezt be. A forgalomszámlálás szerint közel 300 nehézgépjármű haladt végig az úton naponta. A kitiltásnak az út mellett élők örültek. A kamionokat balesetveszélyesnek és zajosnak tartották, ettől függetlenül a felújításában reménykedtek, de konkrét ígéretet eddig nem kaptak . Nemrég azonban megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a kormány a munka előkészítésére biztosítja a pénzt.Lapunk érdeklődésére Velkei Lilla, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője elmondta, elkezdték a tervezést. A Magyar Közút az érintett települések vezetőivel is egyeztetett.A beruházás előkészítésére mintegy 60 millió forint jut. 2018 második felében kezdődhet az építkezés. Velkei Lillától azt is megtudtuk, nehézgépjármű-forgalomra méretezve erősítik meg az útalapot, és szélesítik a burkolatot. Felújítják a vízelvezető rendszert is. A településeken híre ment, hogy főúttá fejlesztik az utat. Erre is rákérdeztünk a Közút osztályvezetőjénél, aki válaszul csupán annyit írt: főútnak megfelelő paraméterekkel terveznek. A beruházást konkrét gazdasági célhoz kötötte a kormány. Velkei Lillától megtudtuk, az orosházi térségbe települt, illetve települő ipari vállalkozások nehézgépjárműveinek szeretnének megfelelő minőségű utat biztosítani az M5-ös autópálya felé.