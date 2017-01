Gázpörkölővel olvasztották ki a közkutat Tömörkényben

A helyi önkormányzat dolgozóinak nem volt más választása: a környékbeliek, akiknél otthon nincs bevezetve a víz, szóltak, hogy nem működik a közkifolyó. Ezek a kutak arra készültek, hogy akiknél nincs bevezetve a víz, teleengedhessék tizenöt-húsz literes kannáikat, bármilyen hideg is van. Bánfi Sándor polgármester azt mondta, attól tartottak, az óra fagyott szét, ezért azt is kibontották, de annak hála istennek semmi baja.Otthon, kertben ha elfagy a csap, forró vízzel szokták öntögetni, itt azonban ez a megoldás tűnt praktikusabbnak.Az Alföldvíz Zrt.-től tudjuk, hogy ha furcsának is tűnik, ez a szokásos eljárás. Ezek a közkifolyók ritkán fagynak be. Úgy működnek, hogy miután használják, a vízoszlop visszasüllyed a fagyhatár alá, az összekötő csőből az altalajcsőbe. A rendeltetésszerű használat azt jelenti, hogy egyhuzamban legalább 20 másodpercig nyomva tartják. Gond akkor lehet, ha mindig csak rövid ideig nyomják, mert akkor maradhat víz a fagyhatár fölött is a csőben. Ilyenkor jégdugó keletkezik, amit valahogy fel kell olvasztani.