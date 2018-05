Gumikacsákat úsztattak a szentesi ovisok - Galéria

Hétfőn a Kurca szentesi, belvárosi szakaszának egy elkerített részén közel 500 gumikacsát dobtak vízbe a gyerekek, amelyeket később a Gerecz Elemér Horgászegyesület tagjai kihalásztak. A kicsik a művelődési központ melletti téren kacsás aszfaltrajzokat készítettek.- Nem voltunk még ilyen programon, a színezés és a kacsadobálás is nagyon jó volt. Attól féltünk egy kicsit, hogy túldobjuk – így fogalmazott két szentesi nagycsoportos, Balla Viktória és Makai Jázmin. Gyereknap alkalmából szervezett rendhagyó eseményt a Hungerit Zrt. Hétfőn a Kurca szentesi, belvárosi szakaszának egy elkerített részén közel 500 gumikacsát dobtak vízbe a gyerekek, amelyeket később a Gerecz Elemér Horgászegyesület tagjai kihalásztak. A horgászoknak extra feladatuk is akadt: egy kisfiú a nagy izgalomban a sapkáját is a kacsa után küldte, azt pecabottal sikerült visszaszerezni. Akadtak mókás helyzetek is. Néhány kispajtás nem győzte kivárni, hogy felérjen a hídra, és ugyan a vezényszóra valóban átdobta a játékállatot a korláton – egyenesen bele a nádasba.A kacsákon számok voltak, ezek közül harmincat kisorsoltak, a tulajdonosuk ajándékot kapott. Az izgalmas délelőttöt aszfaltrajzzal koronázták meg a gyerekek. A kicsik az ifjúsági ház melletti „gödörben" alkothattak, főként kacsákat örökítettek meg.