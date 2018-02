Három helyen lesz új sáv Szentesen - Kitáblázták, hol épül kerékpárút

A tiszai feljárónál is tábla hirdeti már, hogy nemsokára kezdődik a munka. Fotó: Králik Emese

Lapunk többször beszámolt róla: a Kiss Zsigmond utcában, a tévétoronynál és a tiszai strandnál épül egy-egy új kerékpársáv. Előbbi két helyszínen egy-egy kilométert, utóbbin 240 métert alakítanak ki a bicikliseknek. A város teljes egészében pályázati pénzből készítheti el, 325 millió forintba kerül majd. A Kiss Zsigmond utcában most az autókkal azonos sávban kénytelenek haladni a kerekezők, ez balesetveszélyes, és a forgalmat is lassítja időnként. Az új bicikliút mindkét problémát megoldja majd. A tévétoronynál talán ennél is rosszabb a helyzet.

Arrafelé több munkahely van, a dolgozni járó bicikliseknek a főúton, a kamionok mellett kell közlekedniük. Ott az Ipartelepi út és a tévétoronynál lévő kereszteződés között építik ki az új sávot. A tiszai strandnál azt oldják meg, hogy – szemben a jelenlegi helyzettel – ne a nagykockakő, illetve betonlap burkolatú úton kelljen zötykölődni.A polgármester szerint most a nyomvonalak tisztítása, az előkészítés zajlik. Néhány esetben még magántulajdonosokkal is egyezségre kell jutni a terület kérdésében. Ha mindez sínre kerül, és lezajlik a közbeszerzési eljárás, továbbá például a Tisza vízállása is kedvező lesz, kezdődhet a munka.