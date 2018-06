Hernyók pusztítottak Nagymágocson: kiszedik az elszáradt bukszust az 56-osok terén

A puszpángmolyok hernyói elpusztították a több évtizedes bukszusokat. Fotó: Kovács Erika

– Tavaly őszre mintegy 1 kilométernyi bukszusunkat elpusztítottak a hernyók – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. A lakosság és az önkormányzat is azon az állásponton volt, hogy adjanak még egy esélyt ezeknek a több évtizedes bokroknak, hátha tavasszal kihajtanak, de végül kiderült, hogy elpusztultak a kártevők miatt. Az 56-osok terén, a tavaly felújított emlékmű körül a legszembetűnőbb a hernyók rombolása.– Dolgozóink most kiszedik az elszáradt töveket, amiket el is égetnek. Most, nyáron feltöltjük a talajt. A bukszusnak ugyanis hatalmas gyökérzete volt. Ősszel pedig olyan örökzöldeket ültetünk a helyükre, amik ellenállók a kártevőkkel szemben – mondta a polgármester.