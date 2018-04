Hónapokat csúszik a szentesi csomópont építése

Pár hónapig még tovább kell kerülgetnie egymást autósnak és biciklisnek. Fotó: Králik Emese

– Menet közben merültek fel akadályok, módosítani kellett az engedélyezési tervet – összegezte a szentesi városellátó munkatársa, Lajos János azt: miért csúszik a város legújabb körforgalmának építése.Többször írtunk arról: azért, hogy minél biztonságosabb legyen az áthaladás, a Kossuth utcán, az evangélikus templomnál középen átjárható, kettős körforgalmat alakítanak ki (2017. november 6.: Körforgalmat kap Szentes talán legkaotikusabb kereszteződése).Ezen a helyen nagy a forgalom, autósok, kerékpárosok közlekednek minden irányba. A városházán akkoriban abban bíztak, hogy májusra már használhatják a szentesiek az új csomópontot.– A vízműcég kérését is figyelembe kellett venni, ezen a téren sikerült egy áthidaló megoldást találni. A Horváth Mihály utcában viszont át kell helyezni egy villanyoszlopot, ez lesz a keményebb dió. A kollégáim tapasztalatai szerint ennek az engedélyeztetése kivitelezéssel együtt legalább három hónap. Ha elkezdjük a munkát, még akkor is bármilyen akadály felmerülhet a felszín alatt, akár az örökségvédelmi hivatal is beleszólhat – mutatott rá Lajos János. Annyi biztos, ha a kezükben lesz a jogerős építési engedély, maga a munka meglátása szerint nagyjából egy hónapig tart majd.