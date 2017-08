Honvédelmi tábor Szentesen - Már azt is tudják, merre van észak

– Kiskorom óta élek-halok a katonás dolgokért, alig vártam, hogy jöhessek a táborba – lelkendezett a szentesi laktanyában a kecskeméti Kelemen Áron. – Tetszik, hogy szabályok vannak, nem élem meg nehézségként azt, hogy korlátoznak minket bizonyos dolgokban. Akár ezen a pályán is el tudom képzelni magam – mondta.



– Én tavaly is voltam, de az idei még jobban tetszik – közölte az ugyancsak kecskeméti Berente Kevin. – Otthon nyári szünetben van úgy, hogy reggel 6-ig tart a buli, akkor fekszünk le. Itt meg akkor kelünk – mosolygott.



– Reggelente összeszedjük a mobiltelefonjaikat, persze csak azért, nehogy valami bajuk essen. Esténként kapják vissza – nevetett Szabó István őrnagy. – Érdekes, annyi a feladatuk, hogy nem is hiányzik nekik – tette hozzá.



A szentesi ezrednél 14–18 év közötti fiatalok vesznek részt a honvédelmi táborban – ilyen tábort Vásárhelyen is szerveztek, erről nemrég írtunk. A 35 diák a szentesi laktanya udvarán, sátorban lakik. Önvédelmet tanulnak, búvárkodnak, kipróbálják a harci járműveket. Olyan hasznos tudással is felvértezik őket, hogy például ha eltévednek valahol, hogyan találhatják meg az északi irányt, vagy hogyan készíthetnek menedéket, amíg rájuk nem találnak.