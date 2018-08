Hordágyon viszik a betegeket a kórház sebészetén - Nem marad el Szentesen az akadálymentesítés

Egy szentesi olvasónk jelezte a problémát, miszerint a szentesi Dr. Bugyi István Kórház sebészeti osztálya nem akadálymentesített. Állítása szerint „akit megműtöttek, azt vagy kézben felviszik, vagy jóformán sehogy nem jut be".



Az üggyel kapcsolatban kerestük Kalmár Mihályt, a kórház főigazgatóját, aki mindenkit megnyugtatott, a műtött betegek is bejutnak az épületbe. – A vis maior keretből az év végéig elkészül az akadálymentesítés, erről már többször is hírt adott a kórház, egy lépcsőjáró lift lesz felszerelve – magyarázta a kórház vezetője. Kalmár Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy az épület több mint százéves, azóta működik a sebészet is, és eddig nem okozott gondot a betegek szállítása. – A betegszállítók dolga, hogy felvigyék a betegeket, ez természetesen nem kézben, hanem hordágyon történik. Aki járóképes páciens, az meg tudja oldani a lépcsőn, például kéztörés után eljutni egy kontrollröntgenre, aki pedig nem, azt a beteghordóink szállítják hordágyon. Ez nemcsak a sebészetre vonatkozik, hanem a többi részlegre is. Nem a beteget kérik meg, hogy keljen fel műtét után, és sétáljon el egy kontrollröntgenre, hanem egy beteghordó átemeli egy hordágyra, és átgurítja oda, ahova kell – vázolta a teljes képet a kórház főigazgatója.