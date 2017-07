Ígéret van, kerékpárút nincs a Tisza-hídnál: forgalomlassítással sürgetnék az építkezést Csongrád és Szentes között

Most mindenkinek fontos lett



A csongrádiak és a szentesiek évek óta kérik, hogy számolják fel a balesetveszélyes helyzetet a hídnál. Eddig csak ígéreteket kaptak. A két városatya mellett az elmúlt napokban mások is úgy érezték, most jött el az idő a megoldásra. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Farkas Sándor országgyűlési képviselő közleménye szerint „megoldódhat a Szentest Csongráddal összekötő Tisza-híd kerékpáros forgalmának problémája". De a Csongrád–Szentes Rotary Club újonnan kinevezett elnöke, Timár Ferenc is zászlajára tűzte az ügyet.

A gáton már biztonságban van az ember. Balázs Gergely szerint érthető, hogy sokan nem mernek a főúton tekerni, és inkább tolják a bringát a padkán. Fotó: Králik Emese

– Havonta néhány alkalommal kerékpározom Csongrád és Szentes között, a híd környékét nagyon nem szeretem – jelentette ki a csongrádi Balázs Gergely. – A szüleim Szentesen laknak, őket szoktuk meglátogatni. Ha a hétéves gyermekem is velem jön, akkor úgy csináljuk, hogy én a forgalomban tekerek, a főúton, ő pedig a füvön.Nagyon sok cikket közöltünk már azzal kapcsolatban, hogy a két város között a Tisza hídjára nem vezet fel kerékpárút, pár száz métert a kamionok közvetlen közelében kell bringázni. Legutóbb két éve válaszolta azt kérdésünkre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt., hogy a főutat 34 kilométer hosszan megerősítik, ekkor egy kerékpáros-aluljárót építenek a híd csongrádi oldalán Elég az ígéretekből, a tervekből, össze kell dolgozni a két városnak, tenni kell valamit – erre az elhatározásra jutott Lackó Zsolt csongrádi és Szabó Zoltán Ferenc szentesi jobbikos önkormányzati képviselő. Egyezető fórumot hívtak össze, hogy bárki, aki érintett az ügyben, segítsen megoldást találni.A terv, amelyről a NIF két éve említést tett, úgy néz ki, hogy Szentes irányából kerékpárral érkezve nem kell majd átmenni az úton. Az érkező oldalon alakítanának ki egy kétsávos bicikliutat, az aluljáró a híd csongrádi hídfőjénél lenne. Így lehetne csak biztosítani azt, hogy – kivéve, ha valaki Magyartés irányába megy – egyszer se kelljen áttekerni a 451-es úton. A közútkezelőt képviselő Hegedűs Zsóka azt mondta: a rajzon lévőktől nem szabad eltérni, részekre sem lehet bontani a projektet, csak így érvényes az engedély, ahogy most van.

A probléma az, hogy ez az engedélyezési terv jövőre lejár, mutatott rá a szentesi műszaki iroda vezetője, Czirok Jánosné. Elméletileg meg lehet hosszabbítani, de megtörténhet az is, hogy az egész, sokéves tervezési és engedélyeztetési folyamat elölről kezdődik. Amíg komoly kerékpárutat nem kezdenek építeni, átmenetileg egy simára gyalult, esőben is járható padka is megtenné, tette hozzá a kerékpárosok nevében Lantos Sándor.Bár a cég évek óta finanszírozási gondokkal küzd, a közútkezelő munkatársa megígérte, hogy ebben megpróbálnak segíteni. A fórumon részt vevő Kepli Lajos jobbikos országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a kormány mindig talál pénzt arra, amire nagyon akar, ő minden követ megmozgat, hogy ez most is így legyen. Ha mégsem – ezt már a csongrádi városatya vetítette előre –, rendszeresen félpályás útlezárásokkal fognak demonstrálni.