Így majálisoztak Csongrádon, Szentesen és Makón - képgalériák

A csongrádiak vasárnap este kezdték az ünneplést. Az Ifjúsági téren tartották a városi rendezvényt, a színpadon a fellépők között a helyi fitnesz-sportegyesület volt az első, Delhusa Gjon koncertje nagy siket aratott. Volt íjász- és kutyabemutató, litván, lett, román és indiai táncosok adtak ízelítőt a művészetükből, és a helyi Alföld Néptánc-együttes is fellépett. Hétfőn reggeltől tűzrakó helyek és bográcsok sorjáztak egymás mellett, idén több mint 30 társaság vett részt a közös főzésben. Hogy az evezősök egy hajótípus előtt tisztelegtek, vagy tényleg különleges alapanyagból dolgoztak, nem tudjuk, de azt mondták, az ő tűzhelyükön "sárkánygulyás" rotyog.Szentesen a majálisozás minden évben egy nappal korábban, lampionos felvonulással kezdődik. Ez most vasárnap is így történt. Előtte a Luther téren táncosok, mazsorettek, kötélugrók léptek fel – üröm volt az örömben, hogy színpad híján csak a közönség egy része gyönyörködhetett az előadásban. Hétfőn az ifjúsági háznál színpadi programok, arc- és hennafestés, koncertek várták az érdeklődőket.– Mi már jó tíz éve mindig itt, így majálisozunk! – mondta büszkén a makói Molnár Zoltán . Maros-parti nyaralójukban több mint húsz rokon és jóbarát töltötte együtt május első napját sütéssel-főzéssel és jófajta rockzenével. A bográcsban pörkölt rotyogott, a grillsütőben pedig sült a csirkeszárny és a -comb, miközben folyt a jóízű beszélgetés és a hideg sör.Makón – mint láttuk – sokan majálisoztak ugyanígy az üdülőövezetben. Persze most is megtartották a hagyományos kirakodóvásárt mutatványosokkal – volt körhinta, dodzsem és lovas kocsi is, no meg megannyi finomság a vattacukortól a kürtőskalácsig. Arra, hogy ez tulajdonképpen a munkásosztály ünnepnapja volt egykor, talán csak annyi emlékeztetett, hogy két baloldali párt, a DK és az MSZP állított standot. Úgy láttuk, itt már összejött a baloldali összefogás, hiszen a sátraik közvetlenül egymás mellett álltak.