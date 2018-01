Ingyen van a parkolás, ha rossz az óra - nem bírják a nedvességet

Vehet jegyet a legközelebbi automatánál – de akár figyelmen kívül is hagyhatja a javaslatot.

Fotó: Králik Emese

– Országos főszabály szerint ha egy helyszínen rossz a parkolóautomata, nem kötelező fizetni a várakozásért – osztotta meg az információt a szentesi városellátó szakembere, Bujdosó Károly Azért fordultunk hozzá, mert olvasóink jelzése szerint a Piramis áruház közelében, illetve a Petőfi Szálló mellett hetek óta működésképtelenek az elektromos eszközök. A legközelebbi órák látótávolságon kívül vannak, a helyiek attól tartanak, amíg onnan visszatérnek a jeggyel, megbüntetik őket. Kiderült: ez szerencsére nem így van. Az órák hibáiról pedig tud az önkormányzati cég, de nagyon drága volna helyrehozni.

– Az automaták legalább tízévesek. Kettővel, azzal, amelyik a Piramisnál van, illetve a francia pékségnél üzemelővel a kezdetekben is gond volt. A többivel is előfordul, hogy ha nedves, esős, havas az idő, párás lesz a szerkezetek belseje, és visszadobja a pénzérmét. A mobilos fizetésre nem lehet kötelezni az ügyfelet – összegezte Bujdosó Károly. Egy eszköz teljes felújítása akár 800 ezer forintba is kerülne, egy-egy új óráért pedig 2 millió forintot kellene fizetni az önkormányzatnak. Így jobb híján megvárják, hogy maguktól száradjanak ki.